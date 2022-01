Las playas para los perros

Me parece fantásticon que cada cual tenga una mascota, siempre y cuando no le fastidie la vida al vecino. Los animales tienen derecho a ser tratados bien. Pero no son ciudadanos, no nos volvamos locos. No se les puede equiparar con los vecinos. Los perros no tienen derecho a ir a la playa, de ninguna forma. Ya ensucian las calles y no pagan ninguna tasa a pesar del dinero que cuesta limpiarlas. Lo único que faltaba es que ensuciasen la arena. Los dueños de los perros que no se vuelvan locos, por favor.