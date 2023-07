El menos molesto de los ruidos. Por Fernando Santiago

El verano es el tiempo para la música. En Cádiz hace años ser puso de moda el Cortijo de los Rosales, de hecho el día de la Explosión cantaban Machín y Bonet de San Pedro. Por allí pasaron todos los famosos desde los años 40 a los 70, desde Raphael a Mari Trini (Serrat el 3 de agosto de 1975). Se hizo un teatro de verano en el parque Genovés, al que el Ayuntamiento de Adelante le retiró el nombre de Pemán , a pesar de que en 8 años no fueron capaces de hacer la rehabilitación, es más fácil cambiar un nombre que gestionar una obra . Igual ahora recupera el nombre antiguo. En ese teatro todos los veranos venían los Festivales de España, luego el Festival de Folklore y el Me Río de Janeiro. Con la llegada de la democracia se hicieron conciertos en la Telegrafía, luego en el patio de San Felipe hasta que la insistencia de Javi Osuna se los cargó por el ruido que hacían. El Ayuntamiento de Teófila Martínez organizó alguno memorable en el Castillo de San Sebastián dentro del ciclo Conciertos de la Libertad. Algún Alejandro Sanz o Prince en el Estadio y, desde hace unos años, en el muelle el No Sin Música, que también ha contado con las quejas vecinales por el ruido. En San Fernando, Chiclana, El Puerto y Jerez hay ciclos de música que duran todo el verano y son un reclamo para visitantes, aparte de un negocio. He visto cosas que no creeríais, a Serrat, Víctor Manuel, Ana Belén y Miguel Ríos en Bahía Sur, a Serrat y Sabina en la plaza de toros de Algeciras, a Sabina en Puerto Real , en Conil y en el antiguo Pabellón Portillo, a Aute , Serrat o Silvia Pérez Cruz en el Falla, a Los Ilegales en San Felipe, a Amistades Peligrosas o Mecano en Telegrafía, María Dolores Pradera cantando a capella en el Pemán. Pero nunca he ido al Concert. Me da mucha pereza. Soy poco dado a la música, dada mi proverbial hipoacusia agravada con mi edad provecta. En general los conciertos me dicen poco. Me he despedido de Serrat tres veces a los largo del año pasado, Jerez, Sevilla y Madrid, el del Tío Pepe Festival ( fui gracias a la generosidad de unos amigos)me pareció el mejor. Ya he ido a ver a Sabina hace dos meses a Madrid , intentaré ir a verlo a Sevilla. Pero el Concert me da pereza. Es una operación de al menos cinco horas , entre que vas, escuchas y vuelves. Encima la mayoría de los músicos no me dicen gran cosa. Hubiera ido a Sting, pero me pilló fuera. Y por lo que sea ni Serrat ni Sabina son del agrado de la organización. Iría a uno de Paul Simon o de Paul Maccartney , pero dudo que estén a mi alcance. Nunca me llamaron la atención ni el Boss, ni los Rollings, Kiss, ni ACDC ni nada por el estilo. Y ya para terminar , no soporto estar dos horas de pie. En definitiva, me he convertido en un viejo cascarrabias.