¿Qué ha hecho Carlos Herrera por Cádiz?

A la hora de entregar distinciones hay que ser riguroso para no invalidarlas. En el caso de las medallas de la provincia, hijos adoptivos e hijos predilectos habría que establecer el vínculo con Cádiz. Carlos Herrera no lo tiene, al margen de que a alguien le guste más o menos su programa de radio y su trayectoria, que a mí no me gusta, vaya eso por delante. Que tenga un chalet de veraneo en Sanlúcar es una broma: solo por eso si empezamos con Sotogrande, Roche, el Novo, El Palmar y Costa Ballena, no tendríamos espacio para tantos títulos. ¿Que le gusta la provincia? Toma, como a mucha gente, de dentro y de fuera. Del resto de premiados el Día de la Provincia no tengo nada que decir. Creo que Sandra Golpe sí se lo merece, no solo es nacida en San Fernando sino que lo lleva a gala y además es líder de audiencia con el telediario de Antena 3.