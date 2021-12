La democracia según Juancho

Es verdad lo que dice Juancho Ortiz, los acuerdos plenarios están para cumplirlos. Soy muy partidario de la transparencia y la democracia, no puede impedirse el cumplimiento de un acuerdo plenario solo porque no te gusta y tienes la posibilidad de incumplirlo. Es lo que tiene que Adelante Cádiz no tenga mayoría absoluta. Cuando era el PP el que tenía la mayoría absoluta no tenía ese problema, se limitaba a pasar el rodillo. Por supuesto, no daba información a la oposición, maltrataba a los concejales de los grupos que eran el popular y actuaba con arrogancia y prepotencia. Por no hablar del despilfarro y el enchufismo, pero eso no viene al caso.