Eso que Pedro Sánchez llama la fachosfera se extiende desde El Mundo a Ok Diario, pasando por ABC, La Razón, Es Radio, Libertad Digital, El Debate, The Objetive , la COPE y un sin fin de medios digitales cuya propiedad nadie sabe. El Debate es de los propagandistas católicos, The Objetive de unos venezolanos mudados a Madrid hace poco. Ok Diario lo paga Florentino. La COPE la conferencia episcopal con el dinero de nuestros impuestos. Los medios de Federico Jiménez Losantos los financia la Comunidad de Madrid con el PP de accionista. La Razón es de Plantea, ABC es de Vocento. Dice Ignacio Sánchez Cuenca que deberíaan ser públicos los accionistas de los medios de comunicación, no me parece mal. Y también que debe tener una regulación más estricta la publicidad institucional, lo que veo bien, sobre todo para ver si le quitan la financiación a Álvaro Ojeda, al que le llegan millones de las instituciones gobernadas por el PP: