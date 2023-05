Elecciones anticipadas

No soy ningún gurú de la política como ahora salen en las televisiones y las radios. Yo no me esperaba el adelanto electoral y no estoy muy seguro de su significado. Creo que la derrota socialista va a ser clara. Hay que pensar que ahora el PP ha ganado por 800 mil votos, pero muchos buenos alcaldes han mantenido el voto del PSOE, paraguas que ahora no tendrá Pedro Sánchez. Observo también una caída en picado de Podemos, mientras Sumar está en pañales. Veo difícil que Sánchez le dé la vuelta al resultado, más bien me parece que sabe que va a perder y quiere dejar un grupo parlamentario mayor del que tendría el PSOE si son las elecciones en diciembre, aparte de aprovechar los pactos PP-Vox que se verán en fecha próxima.