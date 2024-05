Pues a mí me parece bien que se derriben las casas construidas sin licencia, por mucho que lloren los dueños como los de Barbate, por mucho que se quejen de que se quedan en la calle como dicen los de El Palmar. Cuando levantaron sus casas sin permiso no derramaron ninguna lágrima, los que levantaron o compraron viviendas con todos los papeles no lloran, solo que pagan más dinero por tener las cosas en regla.