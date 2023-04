No soy nada de banderas. Tengo una del Atleti que me regalaron en el Estadio cuando la inauguración del Metropolitano, bandera que jamás he llevado a ningún lado. Tuve una de Andalucía hace ahora 46 años que me robaron el 4 de diciembre de 1977. No he jurado bandera porque no he hecho la mili.Nunca ha tenido ni ondeado una bandera de la república, entiendo que hay gente para la que esa bandera representa un ideal frustrado por un golpe de estado y una guerra civil. Esa es mi relación con las banderas. Dicho lo anterior, comprendo que haya gente para la que una bandera es un símbolo de pertenencia a un grupo o una nación. Hubo en Cádiz gente que puso en su balcón la bandera de Grecia cuando ganó Tsipras y los pobres pensaban que eso representaba algo. Algunos ondean la saharaui como reivindicación sobre la situación de ese pueblo. Algún descerebrado usa la cubana, como si los propios cubanos no estuvieran cansados de dictadura y privaciones.En el caso de la bandera española, representa a mi juicio la democracia y los derechos que establece la Constitución. En todo caso es la representación legal de España.