Vox lamenta que sus propuestas para Chiclana queden fuera del Presupuesto de la Junta

El grupo municipal Vox ha lamentado que el PP haya rechazado las enmiendas presentadas por la formación al Presupuesto de la Junta de Andalucía para 2026. El portavoz del grupo municipal, Manuel Vela, ha aclarado que entre estas enmiendas se encontraban solicitudes de partidas “para hacer realidad actuaciones que se hubiesen visto traducidas en una mejora de la calidad de vida de las familias de Chiclana".

En primer lugar, se solicitaba una partida de diez millones de euros para desarrollar la Carretera de los Barrancos. Esta infraestructura, explica, “se prometió en su día por parte de la administración autonómica como actuación complementaria a las obras del tranvía metropolitano entre Chiclana y Cádiz, que comenzó a funcionar en octubre de 2022”.

“Esta vía es imprescindible para ofrecer alternativas al tránsito rodado ante la presencia del tranvía y para comunicar los polígonos industriales de la ciudad. En un principio debería de haberse construido antes de que comenzara a funcionar este medio de transporte público”, ha explicado Vela.

El partido político ha recordado que dicha propuesta ya formó parte de las enmiendas provinciales de Vox a los Presupuestos autonómicos en 2024. “No podemos olvidar que, a pesar de que es la Junta de Juanma Moreno, el responsable de llevar a cabo esta actuación, fue el PSOE de José María Román el que se comprometió a realizarla cuando estaba al frente de la administración autonómica”, ha apuntado el portavoz.

En segundo lugar, en sus alegaciones al Presupuesto de la Junta para 2026, Vox solicitaba siete millones de euros para mejorar la capacidad de las depuradoras de El Torno y La Barrosa. “Es preciso y urgente que desde la administración autonómica se dote de las inversiones necesarias para optimizarlas, ya que sin estas infraestructuras mejoradas la ciudad no puede crecer ni se puede aplicar el previsto planeamiento urbanístico, el POU, tal y como denunciábamos en nuestras alegaciones a dicho plan. Es más, las actuales depuradoras apenas bastan para satisfacer las necesidades de los actuales habitantes de una ciudad que ve triplicada su población en verano”, ha señalado Vela.