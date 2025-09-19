Chiclana: Ayuntamiento, empresarios y vecinos piden a Diputación y Junta mejoras de las carreteras de El Marquesado y Los Barrancos

Tras anunciar los proyectos de transformación de las carreteras de Pinar de los Franceses y Pago del Humo, el alcalde de Chiclana, José María Román, visitó las obras que se están ejecutando en la intersección de las carreteras de El Marquesado y Los Barrancos, con la creación de una gran glorieta. Acompañado por la primera teniente de alcalde, Ana González; el presidente de la Asociación de Empresas de Chiclana, Antonio Junquera; y empresarios y vecinos de la zona, el regidor chiclanero comprobó estos trabajos, al igual que otros que se están realizando, como la instalación de alumbrado público a lo largo de toda la carretera de Los Barrancos, tras la autorización otorgada por la Junta de Andalucía, administración competente en esta vía.

“Sin embargo, estas actuaciones deben tener continuidad a partir del puente de la autovía, aunque para ello es imprescindible la colaboración de la Diputación Provincial, administración propietaria de esta vía en este tramo interurbano”, indicó el alcalde, quien agregó que “en este último Pleno se lo volví a recordar a la presidenta de Diputación”.

En cuanto a la carretera de Los Barrancos, recordó que “es un compromiso de la Junta de Andalucía con la Asociación de Empresas de Chiclana” y apuntó que, desde el Ayuntamiento, “hemos actuado hasta donde podemos, pero la gran actuación es el puente en el vado del río y conectar con la carretera de Pago del Humo. Una actuación que nosotros no podemos ejecutar y que se comprometió la Junta a realizar”.

Por su parte, Antonio Junquera subrayó que “la reparación de la carretera de Los Barrancos es muy importante para el empresariado, tal y como se preveía con el proyecto del tranvía”, para aclarar que “el adecentamiento que se realizó hace años, a día de hoy, es meramente testimonial e insuficiente, debido al crecimiento poblacional y empresarial”.

Asimismo, reseñó que “Chiclana necesita más infraestructuras para el desarrollo económico y social y que el tejido empresarial pueda desarrollarse en condiciones más sostenibles y eficientes. Por eso, esta vía y la Ronda Oeste son muy necesarias, tal y como eran hace 20 años”.

Finalmente, el presidente de la Federación de AAVV Chiclana Norte, José María Palomino, reivindicó también esta actuación, pues en la zona viven miles de personas. Por eso, le pedimos a Diputación que se ponga manos a la obra y evite los posibles riesgos de accidente e inseguridad”.

Palomino apuntó que “en esta carretera se ha incrementado el tráfico en los últimos años en un 300 por 100, sobre todo, durante el verano”, a la vez que mostró su satisfacción por la ejecución de la gran glorieta y el alumbrado hasta el puente de la autovía. “Pero hay que lograr que este proyecto tenga su continuidad hasta los límites con Puerto Real, para así tener una vía más segura para todas las personas”.