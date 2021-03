Emotivo vídeo para promocionar la Semana Santa que se podrá vivir en Chiclana pese al coronavirus

El Centro de Interpretación del Vino y la Sal ha acogido en la mañana de este jueves el acto de presentación del vídeo oficial de la Semana Santa de Chiclana 2021, creado por el Ayuntamiento de la mano del Consejo Local de Hermandades y Cofradías bajo el título 'Oración: un nuevo año, una nueva primavera'. El acto ha estado presidido por el alcalde, José María Román, contando además con la presencia de la delegada municipal de Turismo, Pepa Vela, y de representantes del Consejo Local de Hermandades, encabezados por su presidente, Antonio González.

En este sentido, cabe destacar que el vídeo oficial de esta especial Semana Santa 2021, en la que no se llevarán a cabo los desfiles procesionales por las calles de Chiclana debido a la pandemia del COVID-19, está dirigido y editado por Jorge Carmona (Carmona Producciones), guion de Eduardo Albarrán, locución de Antonio García Barbeito, el making of a cargo de Manu Muñoz y la colaboración de María Benítez.

"El contexto que estamos viviendo se está haciendo demasiado largo y los ánimos flaquean. Por eso, lo que hacéis desde el Consejo de Hermandades es acercarnos a lo que algunos desean y con lo que se sienten a gusto", ha comentado el alcalde durante la presentación del vídeo, indicando además que "es un ejercicio comunitario muy importante, además de la mano de Jorge Carmona, que encadena magníficas obras, una detrás de otra". "Estamos en una obligación de ver la botella medio llena y el esfuerzo en el que estamos las personas con ciertas responsabilidades es de seguir trabajando y reinventarnos para que el ambiente no se perdiera", ha incidido José María Román, quien ha añadido que "se ha acertado con todas las iniciativas que se han llevado a cabo, al igual que creo que acertaremos con música de ambiente durante la Semana Santa por las calles del centro".

Por otro lado, el alcalde de la ciudad ha felicitado a Antonio González, “por el equipo que habéis formado y por lo bien que trabaja". "Ahora toca disfrutar de los días grandes que vienen por delante, comenzando con el pregón del próximo domingo en el Teatro Moderno a cargo de Francis Salado", ha manifestado Román, quien ha añadido que “estamos haciendo un esfuerzo por la ciudad, no solo por el mundo cofrade, sino por otros sectores como la hostelería con la ruta gastronómica Los viernes de Cuaresma”.

Por su parte, Antonio González ha manifestado que, "pese a no poder llevar el cartel de la Semana Santa a Fitur, porque este año se ha retrasado, entendíamos desde el Consejo y desde el Ayuntamiento que era importante lanzar un vídeo promocional desde lo que hemos vivido, y que el año pasado no pudimos, y con el anhelo de que volvamos a disfrutarlo el próximo año". "Espero que para todo el mundo que lo está pasando mal pueda suponer un plus de esperanza", ha expresado el presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, quien ha concluido añadiendo que "es todo un honor presidir este grupo de personas que lo está dando todo por la Semana Santa de Chiclana. Agradecer a las personas que han hecho posible este video, en especial a Jorge Carmona, a Eduardo Albarrán y a Antonio García Barbeito".

Finalmente, Jorge Carmona ha agradecido al Ayuntamiento y al Consejo Hermandades "por confiar en mí y por toda la labor que están haciendo para que la Semana Santa y la Cuaresma cofrade las podamos vivir de la forma más digna posible". "Gracias por apostar por este formato audiovisual, porque al final es un escaparate más para mostrar nuestra Semana Santa, al igual que ha sucedido con las marquesinas de las paradas de autobuses", ha expresado Carmona, quien ha añadido que "hemos querido mostrar lo que sí podemos vivir pese a la pandemia, en vez de lo que no podemos vivir. Y es que Chiclana necesita su Semana Santa y necesita sus hermandades y algún día volveremos seguro".

Cabe destacar que Jorge Carmona es el responsable de Carmona Producciones y encargado de distintos videos del Ayuntamiento de Chiclana, entre ellos, el de la pasada Navidad, el del Carnaval del presente año, así como de Fitur en distintas ediciones. Pese a su juventud, Carmona cuenta ya con una amplia experiencia en la elaboración de videos institucionales y anunciadores de eventos y fiestas, entre ellos el Survival Zombie, el autocine, actividades de la Delegación de Juventud, etcétera.

Por su parte, Eduardo Albarrán es periodista y director de ‘Isla Pasión’, medio que genera información diaria de las actividades de las hermandades y cofradía de San Fernando y de la provincia. Destacan sus pregones de la Juventud Cofrade de la Hermandad de la Misericordia y el Pregón de la Semana Santa de San Fernando.

Finalmente, Antonio García Barbeito es periodista, escritor y poeta, con un número muy importante de obras publicadas. Es un hombre de radio, articulista y muy vinculado al mundo de las hermandades y cofradías. Su voz es muy reconocida, destacando sus colaboraciones en el programa de Canal Sur Radio ‘El llamador’. Además, de su inmenso currículum de actos cofrades, destacan los pregones de la Hermandad del Rocío de Gines, de la Semana Santa de Sevilla, de la Navidad de Sevilla, así como del Centenario del Sevilla Fútbol Club. Asimismo, la ciudad a la que está estrechamente vinculado y donde reside, Gines, lo nombró Hijo Adoptivo en 2010.