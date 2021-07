Chiclana Natural trabaja en el control de un vertido en la zona del arroyo Carrajolilla

Chiclana Natural trabaja en la reparación de una avería que ha provocado vertidos en la zona junto al río Carrajolilla. “En la jornada de ayer martes, nos trasladaron una incidencia en la zona del Carrajolilla, junto a la depuradora, sobre posibles vertidos”, ha explicado el delegado de Medio Ambiente, Roberto Palmero, señalando que “desde ese momento estamos trabajando para saber qué ha sucedido. Hemos podido comprobar que la depuradora funciona bien, está en perfecto estado y no vierte nada al río, por lo que el problema no viene de esta instalación”.

“Una vez comprobado esto, hemos revisado todo el entorno, comprobando que no hay arquetas dañadas ni nada visible de donde pueda proceder la avería y desde esta mañana estamos buscando la procedencia de la avería, porque todo hace indicar que hay una tubería rota en la zona, que es de donde proceden estos vertidos”, ha continuado el delegado del área, quien también ha señalado que “también hemos tomado muestras del fango que se ha acumulado en la zona para conocer su procedencia y tomar las medidas necesarias a este respecto”.

Además, Roberto Palmero ha mostrado su contrariedad al no tener aviso alguno de los vecinos sobre esta avería en los últimos días. “Al saber de la incidencia nos hemos puesto a trabajar a la mayor brevedad, intentando dar pronta respuesta a los problemas y avisos que nos llegan por parte de la ciudadanía”. En este sentido, ha reseñado que “nos llegan noticias de que hace una semana que empezaron los problemas, pero si no nos dan traslado, no podemos atender ni buscar soluciones a un problema. Lo realmente lamentable es que un partido como Vox, en vez de dar traslado a Chiclana Natural cuanto antes para poder atajar el problema, intente sacar rédito político con comunicados de prensa, sin tener información al respecto y sin ser capaces de preguntar nada”.