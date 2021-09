Verano inmejorable, análisis con matices

El veredicto es unánime: Chiclana ha estado hasta los topes este verano y eso, indudablemente, se ha dejado notar en la actividad comercial, tan necesitada de un empujón tras el terrible parón que sufrió el pasado año por la pandemia de Covid. Sin embargo, el análisis algo difiere en sus matices.

"Este año hemos estado a rebosar y sí que es verdad que la mayoría del público se ha concentrado en La Barrosa, pero ha venido también mucha gente al pueblo. El turista se ha acercado mucho más", afirma Ana Belén Mota, de la plataforma de comerciantes Vive Chiclana. Este regreso masivo a la actividad ha supuesto, según las consultas realizadas por Mota a sus compañeros comerciantes, un aumento de facturación en torno al 25 o 30%, "más que nada respecto a 2019, el último año normal, aunque el verano pasado no fue mal a pesar de las restricciones".

Por su parte Alberto Leal, representante de la plataforma de comerciantes Shopping Chiclana Centro, admite que "en general el verano ha sido positivo, hay que estar contentos. A partir de la primera semana de agosto sí que hemos notado una afluencia de compras en comercios, ha sido un mes bastante bueno en general".

No obstante, parece que la temporada estival ha sido desigual en actividad y beneficio según el empresario, que matiza que "julio no ha sido malo pero sí más bajo que en años anteriores, esperábamos más afluencia de gente en el centro. En la zona de la playa sí se estaba generando un turismo bastante importante, pero en el centro nos faltaba ese turista que se perdió un poco en 2020 y parece que se ha ido recuperando, aunque no a los niveles prepandemia".

La Barrosa ha sido un escenario clave para el regreso de la actividad a la localidad

Al respecto, el representante de Shopping Chiclana Centro señala que a pesar de que "se ha perdido un poco en cuanto a porcentaje, también se va notando un turismo de más calidad, con mayor poder adquisitivo". En este sentido, "no podemos estar quejosos, al final es un esfuerzo de todos. Y el Ayuntamiento, dentro de lo posible, hace que todos los servicios funcionen, como en la playa de La Barrosa".

Inversamente proporcional a dicha recuperación es la percepción de los riesgos por parte del comprador, más relajado frente a las restricciones y lanzado progresivamente al consumo. "El comercio local es superseguro –dice Mota–, nuestras medidas de seguridad no tienen nada que ver con un centro comercial, donde se acumula mucho público. La gente lo ha notado y se ha tranquilizado".

Una visión similar a la de Leal, que explica que las posibles reticencias del consumidor a acceder a los negocios "se han normalizado un poquito. Por lo menos en mi tienda a nadie tenemos que decirle que se ponga la mascarilla. Además, cada vez se gasta menos gel hidroalcohólico; antes rellenábamos dispensadores cada tres días y ahora cada diez. Bienvenida sea toda normalidad y que la gente vaya perdiendo ese miedo".

Cada vez hay menos temor a acercarse al comercio tras la peor época de la pandemia

En dicha reactivación de los flujos comerciales también han tenido que ver, en palabras de la representante de Vive Chiclana, las iniciativas realizadas durante el estío, entre las que destacan las cuatro Noches en Blanco, una cita que ha sido "un revulsivo, se le ha dado una visión nueva al pueblo, los chiclaneros y visitantes se volcaron mucho" con esta propuesta que ha incluido música en directo, visitas culturales o instalación de estands comerciales de diversos negocios de la ciudad con ampliación de horarios. "Siempre que hemos ofrecido ideas al Ayuntamiento nos han apoyado y ayudado".

Por contra, Leal explica que "la gran parte del comercio ha realizado sus acciones sin ningún tipo de apoyo municipal". En su caso y "a la vista de que se han hecho las Noches en Blanco sin consultarnos, nosotros propusimos tener solo una noche de comercios abiertos, sin poner estands fuera, simplemente para que la gente pudiera pasear y comprar el primer fin de semana de agosto. Funcionó medianamente bien", relata.

Así, Leal reclama que ante futuras iniciativas comerciales "qué menos que hablar con los comerciantes, con una mesa de diálogo por ejemplo. Sí que se hacen cosas pero pedimos colaboración , necesitamos dotar de día y de noche de contenido al centro de la ciudad y que llegue a La Barrosa, que haya alguna conexión, con eventos de calidad. La Barrosa estaba desbordada en verano y en el centro se echaban en falta cosas. Es el Consistorio -especifica- el que tiene que trabajar en esto. Llevamos dos veranos en que el Covid ha dejado al ambiente del centro tocado. Esperamos ir recuperándolo".