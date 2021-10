UGT denuncia retrasos en el pago de las nóminas de los trabajadores de la residencia Reifs Chiclana

El sindicato UGT ha hecho pública una denuncia en relación con los trabajadores de la residencia de mayores del Grupo Reifs, en Chiclana, un centro ubicado en el mismo edificio en el que se encuentra el Mercado de Abastos de la ciudad. Según el citado sindicato, los empleados de dicha residencia aún no han cobrado la nómina de septiembre, asegurando en este sentido que "los empleados de este centro ya no pueden más con esta situación, ya que se trata de un problema que se repite de forma muy habitual".

Ante tal situación, desde UGT denuncian "un nuevo incumplimiento en el periodo de pago de nóminas de la totalidad de la plantilla en el centro, puesto que a día de hoy (en referencia al pasada sábado) sigue sin cobrar el sueldo correspondiente al mes de septiembre". "Todo ello, pese a que, según el artículo 49 de nuestro convenio de trabajo, deben recibir su nómina entre los días 1 y 5 de cada mes. Se trata de una circunstancia que se sucede muy a menudo y que ha propiciado haber procedido a denunciar esta situación, volviéndose una situación habitual", inciden los representantes de los trabajadores.

Asimismo, los representantes sindicales de UGT no dan crédito a que el grupo empresarial Grupo Reifs, que ha incrementado el número de sus establecimientos a 13,aseguran, no proceda al abono de las nóminas de su personal. "La plantilla habla de una situación límite y precaria en sus casas, el no poder hacer frente a los pagos habituales ni a las necesidades básicas de sus hijos", lamentan.

El centro, según afirman desde UGT, "en este momentos tiene cubierta la mayoría de plazas de sus usuarios. A pesar de esta inestable situación, en estos momentos la plantilla asegura que el cuidado de los usuarios no se está viendo afectada, ya que es la prioridad para todos los trabajadores de este centro", inciden, al tiempo que hacen hincapié en que "no obstante, los trabajadores animan a los familiares de los usuarios a pedir responsabilidades al gerente de esta empresa, el cual lleva tiempo gestionando nefastamente los centros".

Por último, UGT exige públicamente a la empresa que cumpla con el pago a sus trabajadores, "ya que no hay motivo aparente que les impida hacerlo", concluyen.