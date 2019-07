Las tortas alpisteras y chiclaneras vuelven a comercializarse

La torta chiclanera y la torta alpistera volverán a ser comercializadas. Ambos dulces, de amplia tradición en la localidad, serán elaborados y vendidos en la Pastelería San Antonio, situada en la carretera de Fuente Amarga.

El acto de presentación de estas tortas, realizado en el Centro de Interpretación del Vino y la Sal sirvió para que el empresario Miguel González relatase cómo surgió la idea de recuperar estos dulces: “De visita a Estepa hace años, vi los versos del eminente Dr. Thebussen, que hablaba de los mostachones de Utrera, chocolate de Orense, mantecados de Estepa, bizcochos de Monforte y de Guadalajara o las alpisteras de Chiclana, por lo que me puse en contacto con los historiadores para que pudiera investigar sobre ello. Además, recuerdo que hace unos años el Ayuntamiento de Chiclana hizo un concurso sobre dulces típicos, que ganó la Pastelería La Chiclanera con su campana de Santa Ana, que dejó de comercializarse con el cierre de este establecimiento. Sin embargo, no se sabía que Chiclana tenía un dulce propio desde el año 1800”.

Esta labor de investigación se ha llevado a cabo gracias a los historiadores Pepe Verdugo y Juan Carlos Rodríguez. El primero de ellos, en tono nostálgico, tuvo un recuerdo muy emotivo: “Al ver estas tortas se me viene a la cabeza mi madre, que se dedicaba a elaborar dulces, entre ellos, estas tortas”. “Por tanto, estoy feliz porque después de más de 90 años se recupera un postre como la torta chiclanera, que a finales de los años 20 del siglo pasado se elaboraban y se vendían”.

Del mismo modo, Rodríguez expresó que este es un dulce del que se puede presumir: “La primera variedad de la torta alpistera también se hace en Cuaresma en municipios como Jerez o Sanlúcar, aunque en Chiclana tenía una forma peculiar. Hemos recuperado, por tanto, unos postres de los que tenemos que presumir, tanto de la alpistera, más típica de Cuarema, como de la torta chiclanera, que se puede disfrutar durante todo el año”, explicó.

El gerente de la pastelería, José Joaquín Aragón agradeció a los impulsores de este proyecto su confianza en la Pastelería San Antonio, “donde decidimos apostar por recuperar estos típicos dulces chiclaneros, que creemos que nos han salido bastante bien”. Asimismo, Diego Butrón, maestro pastelero encargado de realizar las tortas, recalcó que “se trata de recetas muy básicas, puesto que la torta alpistera está elaborada con harina, huevo y ajonjolí, mientras que la torta chiclanera está elaborada con hojaldre, una capa de cabello de ángel y almendra, merengue y mazapán”.

El alcalde de la ciudad, José María Román, que estuvo presente en un acto que finalizó con una degustación de estos dulces y maridaje con vino de la Bodega Manuel Aragón, agradeció a “todas las personas implicadas en este proyecto de recuperación de dos dulces típicos chiclaneros, desde Miguel González hasta los historiadores e investigadores y al maestro pastelero y los gerentes de la Pastelería San Antonio”. Asimismo destacó que Chiclana ha sido “siempre reconocida por tener muy buenos pasteles”