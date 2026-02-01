El templo más antiguo de Chiclana espera su restauración

Sobria y discreta, ajena a ostentaciones arquitectónicas, la Capilla del Santo Cristo es desde hace más de cuatro siglos una referencia espiritual y patrimonial para el pueblo de Chiclana. Hoy, este templo, el más antiguo en uso continuo de la ciudad, encara un proceso de restauración integral, imprescindible para garantizar su conservación tras décadas de desgaste y el implacable paso del tiempo.

Había que actuar. Unos desprendimientos en parte de la bóveda de yeso de la nave principal del edificio obligaron a su cierre al culto en noviembre de 2024. Desde entonces, la esperanza de numerosos chiclaneros está puesta en una intervención que no solo pretende reparar daños estructurales, sino también asegurar la funcionalidad litúrgica y la preservación de un enclave cargado de historia.

Y ya se han dado los primeros pasos. Según el párroco de San Juan Bautista, el reverendo padre David Gutiérrez, el proyecto ya está prácticamente finalizado y en breve el Obispado de Cádiz y Ceuta lo registrará en la Delegación Provincial de Cultura de la Junta de Andalucía. Este contempla una actuación que incluye la reparación del tejado, la restauración de las vigas de madera y la impermeabilización del conjunto, así como la sustitución de tejas deterioradas. También abordará uno de los problemas históricos del edificio: las humedades en los muros. A ello se suma la renovación de la iluminación y del sistema de sonido, además de la rehabilitación de la puerta principal de acceso. Todo ello con un doble objetivo: proteger el patrimonio y garantizar que la ermita pueda seguir cumpliendo su función religiosa en condiciones adecuadas.

El interior presenta importantes daños estructurales. / Miguel Gómez

No obstante, se ha de esperar algún tiempo para que se aprecien movimientos al respecto. Se calcula que la Junta de Andalucía emitirá un informe sobre la conveniencia de la intervención en unos seis meses. Tras este trámite administrativo, el Ayuntamiento de Chiclana deberá conceder la licencia de obras y posteriormente habrá que licitarlas. De tal forma que se prevé que las labores no comiencen antes de un año.

Paralelamente, para coordinar y supervisar este proceso, se ha constituido una comisión de seguimiento en la que están representadas todas las partes implicadas. La preside el ya mencionado párroco de San Juan Bautista, el reverendo padre David Gutiérrez, junto al vicario parroquial, Gabriel Mourente. También forman parte la ecónoma de la Diócesis de Cádiz y Ceuta, Carmen Lobato; el arquitecto diocesano, Antonio Sánchez; los representantes municipales Isabel Butrón y Francisco Salado; y el hermano mayor de la Hermandad de la Vera Cruz, Adrián Hidalgo.

Con este organismo, se pretende “concienciar a la sociedad de la importancia que tiene esta capilla. No hay que olvidar que es el lugar de culto más antiguo de Chiclana y alberga a una de las imágenes de mayor devoción en la ciudad”, afirma el padre David.

La devoción continúa

Y esa devoción de la que habla el sacerdote continúa inalterable, a pesar de que las puertas de la ermita se cerraron hace ya más de un año. Así, explica el hermano mayor de la Vera Cruz cómo viven los fieles esta situación: “Está siendo un momento de prueba y de dolor, vivido desde la fe como una llamada a la confianza en Dios. Nos ha privado temporalmente de un lugar que no es solo el edificio más antiguo de Chiclana, sino casa de oración, de encuentro con el Santo Cristo y con su Madre, y espacio donde tantas generaciones de vecinos chiclaneros han expresado su devoción durante más de 500 años. Sin embargo, sin abandonar la capilla, desde el pequeño oratorio instalado en lo que se utilizaba como oficinas y con la cercanía de nuestros titulares, hemos querido entender esta circunstancia como una oportunidad de crecimiento espiritual y unidad en el seno de la hermandad, recordando que la verdadera Iglesia vive en el corazón de los fieles”. Y añade: “En este tiempo, los hermanos han fortalecido su unión, su vida fraterna y su compromiso cristiano, sosteniéndose en la oración, en la esperanza por una pronta reapertura de la ermita, así como en la unión en el trabajo en pro de la Capilla del Santo Cristo”.

Exterior del templo, situado en el centro de la ciudad. / Miguel Gómez

Sobre la restauración, Adrián Hidalgo confiesa que la cofradía desea que, “ante todo, sea fruto del cuidado responsable que la Iglesia y el pueblo de Chiclana nos confía de una devoción inmemorial. Con esta premisa, anhelamos que la ermita pueda seguir siendo durante muchos años un lugar seguro y digno para el culto divino”.

Por último, declara que “pedimos al Santo Cristo que esta esperada reforma sirva para reavivar la devoción, fortalecer la vida espiritual y atraer a nuevas generaciones, haciendo de nuestra capilla un verdadero centro de fe, caridad y evangelización”.

Colaboración ciudadana

Mientras se espera la finalización del proceso administrativo, la Hermandad de la Vera Cruz no se ha quedado impasible. Todo lo contrario. Ha promovido distintas iniciativas solidarias para recaudar fondos destinados a la restauración. Entre ellas figuran una cena benéfica celebrada el pasado mes de octubre, excursiones organizadas para los hermanos y la colocación de huchas petitorias en distintos puntos de la ciudad.

Asimismo, en breve, se instalará una lona informativa en la fachada, una vez obtenido los permisos de la Delegación de Cultura, y se está organizando una visita a Cádiz a la exposición ‘The Mystery Man’ para el próximo 8 de marzo.

Detalle de la bóveda de la capilla. / Miguel Gómez

Además, se ha habilitado una cuenta bancaria y un número de Bizum para canalizar donaciones, acogidas a las ventajas fiscales del mecenazgo. En definitiva, es una llamada a la colaboración ciudadana que apela al valor colectivo de un edificio que es testigo silencioso de historia, fe y tradición y a una intervención que servirá para asegurar que su sencilla silueta siga formando parte del paisaje y de la memoria de Chiclana, como lo ha hecho desde el siglo XVI. “Todas estas actividades, junto a otras pendientes de confirmar, suponen un esfuerzo adicional que realiza la Hermandad de la Vera Cruz independientemente de la suya habitual para la recaudación de los fondos ordinarios para su desarrollo”, apostilla Hidalgo.

Para colaborar: Número de cuenta: ES74 0182 3095 2202 0227 2129 BIZUM: 12629.