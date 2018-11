No más regetón, Mami

Ni 'Despacito' ni 'Sin pijama'. En Bubble Aventuras, una empresa de ocio con parque infantil de Chiclana, se han declarado como zona libre de regetón, según difunden sus responsables en su página de Facebook.

Argumentan que "los niños son grandes consumidores de música. Les gusta cantar y bailar al ritmo de las canciones más pegadizas, y sin duda, el reggaeton es un género que invita a mover el esqueleto".

"Cantan las letras de las canciones a pesar de que no entienden ni un cuarto de lo que significan, pero cuando escucho a los peques cantar 'contigo quiero hacer travesuras', 'tú estás bien dura, no me puedo contener' se me ponen los pelos de punta".

"A través de tablets y smartphones tienen acceso a listas interminables del reggaeton más escuchado. Un vídeo detrás del otro de imagenes de sexo explícito y letras que no son precisamente ingenuas".