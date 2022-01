El Ayuntamiento chiclanero rinde homenaje a José Manuel Sánchez, trabajador municipal recientemente jubilado

El alcalde de Chiclana, José María Román, ha presidido este miércoles el acto de reconocimiento al trabajador municipal recientemente jubilado José Manuel Sánchez Benítez. Un acto en el que también han estado presentes la portavoz del Gobierno, Cándida Verdier, los delegados municipales de Personal y Obras, José Manuel Vera y María Ángeles Martínez, respectivamente, así como su esposa y compañeros de trabajo.

Durante el acto, José María Román ha destacado que “es un honor, aunque también una pena, que estemos hoy aquí para reconocer la labor de Joselito en este Ayuntamiento”. “Hablamos de una persona muy singular, capaz de sorprenderte continuamente en una entrega infinita, primero como oficial en la Delegación de Obras y después en las dependencias de Brake”, ha expresado el alcalde, quien ha añadido que, “además de su trabajo profesional, se trata de una persona con una faceta muy intensa en el movimiento vecinal, teniendo mucho que ver con todas las acciones vecinales que se han generado en Chiclana en estos últimos 25 o 30 años, sobre todo, en la zona de La Banda”.

“Para mí hoy le estoy poniendo la Insignia del Ayuntamiento a un amigo y a un hombre al que le debo muchas cosas, que siempre ha estado ayudando y colaborando desde su singularidad”, ha manifestado el regidor chiclanero, quien ha añadido que, “en definitiva, ha sido una persona que ha aportado muchísimo a Chiclana y que lo ha hecho desde un corazón inmenso que tiene”.

Por su parte, José Manuel Sánchez ha agradecido al alcalde, en representación del Gobierno, así como a sus compañeros Antonio Barbosa ‘Charli’ y Manuel Martín-Arroyo y demás compañeros del Ayuntamiento de Chiclana, incluyendo al personal de Seguridad y de Limpieza, “el apoyo que he tenido en todos estos años”. “Me quedo con lo bueno, aunque haya tenido momentos buenos y malos, así que me voy con la cara alta de este Ayuntamiento”, ha comentado José Manuel Sánchez, quien ha aprovechado la ocasión para “pedir disculpas a todas las personas con las que me haya portado mal”. “Y, por supuesto, agradecer a mi mujer por aguantarme durante todo este tiempo”, ha incidido.

Hay que resaltar que José Manuel Sánchez Benítez se retira con 65 años y 30 años de servicio en el Ayuntamiento de Chiclana. En este sentido, forma parte de la plantilla del Ayuntamiento desde el 1 de junio de 1992, desempeñando distintas funciones en departamentos municipales como Vías y Obras y Juventud. Así, en estos últimos nueve años ha realizado distintas tareas en la Casa de las Artes-Edificio Brake.