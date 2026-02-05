El PSOE asegura que Ascen Hita miente sobre las inversiones de la Junta de Andalucía en Chiclana

“¿Dónde están los 150 millones de euros que el PP dice que ha invertido la Junta de Andalucía de Moreno Bonilla en Chiclana?”. Con esta pregunta inició su rueda de prensa el secretario general del PSOE de Chiclana, Fede Díaz, “tras las constantes afirmaciones vertidas por la presidenta del PP de Chiclana y parlamentaria andaluza, Ascensión Hita, sobre la supuesta inversión de 150 millones de euros por parte del Gobierno andaluz”, asegura esta formación política.

“Por mucho que la señora Hita haga campaña para que le vuelvan a incluir en las listas a las elecciones autonómicas, lo cierto es que sus mentiras caen por su propio peso y son imposibles de creer”, manifestó Díaz.

En este sentido, Fede Díaz aclaró que, “de los 150 millones de euros que dice la señora Hita ha invertido la Junta de Moreno Bonilla, realmente no son más de 6,5 millones de euros los que ha destinado a Chiclana. El resto, o bien son fondos europeos, inversiones previstas y financiadas ya por el anterior Gobierno del PSOE en la Junta de Andalucía o bien son humo porque ni siquiera se ha ejecutado”. Y añadió que si esto fuera así “seguro que se hubiera pagado el centro de salud de Los Gallos, hubiésemos tenido ya el cuarto centro de salud en La Cucarela, la Ronda Oeste, la carretera de Los Barrancos, el instituto de Secundaria en La Barrosa, las reformas necesarias en colegios como Alameda, La Atlántida, Serafina Andrades o Al Ándalus, una Escuela de Hostelería y hasta el hospital público”.

Asimismo, el responsable socialista incidió en que “las mentiras de la señora Hita tienen como objetivo asegurarse otros cuatro años como parlamentaria andaluza, aunque sean cuatro años para tener un sueldo, no para traer inversiones a Chiclana”.

En este sentido, detalló que “los 6,5 millones de euros que realmente ha invertido la Junta en Chiclana durante los ocho años de Juan Manuel Moreno Bonilla como presidente se resumen en 300.000 euros para rehabilitación de viviendas en La Florida, 522.957 euros para cofinanciar las viviendas de El Pilar, 1,5 millones para las 47 viviendas de La Cucarela, 30.000 euros para las hermandades del Medinaceli y Vera Cruz, 743.000 euros para el dragado del caño de Sancti Petri (que no sabemos si está ejecutado ya o todavía no), 430.000 euros para nuevas aulas en el IES La Pedrera Blanca y los 3 millones de euros de la compra del edifico del Juzgado”. “

Sobre lo que considera mentiras del PP, puso como ejemplo “los 10 millones de euros que dice ha invertido la Junta de Andalucía en materia de vivienda, cuando la realidad es que son solo 2. El resto son inversiones fundamentalmente privadas, del Ayuntamiento y del Gobierno de España”, y agregó que “otros ejemplos de anuncio a bombo y platillo y que a día de hoy simplemente es una idea sin ejecutar es la futura oficina del SAE, sobre la que dice la señora Hita que ha invertido 1,3 millones de euros, pero la realidad es que el Ayuntamiento ha cedido una parcela y la Junta aún no ha invertido ni un solo euro; o el plan de climatización de colegios, que tampoco se ha ejecutado aún. Todo ello sin olvidar las depuradoras, sobre las que la señora Hita se ha llevado tres años anunciando una inversión de 30 millones de euros y que desde hace unos meses no sabemos nada, con un silencio absoluto desde el PP”.

Con todo ello, el secretario general del PSOE comentó que “seguimos esperando a que el señor Moreno Bonilla venga a Chiclana y anuncie las necesarias inversiones en nuestra ciudad, tanto en materia educativa, como sanitaria y de infraestructuras. Y, por supuesto, también esperamos a que la señora Hita nos aclare dónde están los 150 millones invertidos por el Gobierno del señor Moreno Bonilla en Chiclana, porque a nosotros no nos salen las cuentas. Y contar, por mucho que diga su jefe, el señor Feijoo en Madrid, sí sabemos contar. A lo mejor los que no saben contar con ellos, que han inflado una cifra que no es real”.