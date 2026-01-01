Hita: "2025 finaliza con un suspenso claro para el PSOE e IU en Chiclana"

El Partido Popular de Chiclana, con su presidenta local Ascen Hita al frente, hace balance del año político 2025, que concluye con una calificación contundente: suspenso para el gobierno municipal de PSOE e IU. “Tenemos más deuda, más impuestos y menos inversión. Así no se puede gobernar una ciudad como Chiclana”, ha manifestado Hita.

Uno de los principales fracasos del año ha sido, para la líder de los populares chiclaneros, el urbanismo. “No es de recibo que en 2025 sigamos rigiéndonos por unas normas urbanísticas de hace 40 años. Hemos perdido muchas oportunidades de inversión y de empleo por culpa de la inseguridad jurídica que genera la falta de un PGOU actualizado”, denuncia. La sentencia del Pinar de Hierro, con un coste de 13,5 millones de euros para las arcas municipales, es —según Hita— “un ejemplo de la mala gestión urbanística del Sr. Román, y una factura millonaria que pagaremos todos los chiclaneros”.

En contraposición, Hita destaca los logros en vivienda gracias a la colaboración con otras administraciones: “Gracias a la Junta de Andalucía, se han impulsado 102 viviendas en la calle Delicias, 26 en El Pilar y varias actuaciones de rehabilitación en Caja de Ahorros, Fermesa, Recreo San Pedro y ahora también en La Florida”. En este sentido, subraya: “Cuando hay voluntad política y colaboración, se avanza. Pero el urbanismo local no puede seguir siendo un freno a la inversión”.

La política de empleo ha sido otro suspenso del año 2025. “Han censurado el debate de todas las propuestas del PP para apoyar a los autónomos, como la exención del IVA para facturaciones inferiores a 85.000 euros, y han vetado planes de empleo como el Plan AIRE y el Plan de Empleo Joven Ahora -que también rechazó en un 80 por ciento-, solo porque venían de la Junta de Andalucía. Eso es sectarismo”, lamenta Hita.

Frente a esa actitud, el PP destaca los programas Emplea-T y las inversiones de la Diputación, además de la construcción de la nueva sede del SAE en la ciudad. “Mientras Román se instala en el inmovilismo, otras administraciones sí trabajan por Chiclana”.

'TASAZO' DE LA BASURA

En el apartado económico, la presidenta del PP chiclanero alerta del incremento de la deuda y de la presión fiscal. “El Ayuntamiento vende suelo municipal mientras presume de superávit y le sube los impuestos a los chiclaneros”, afirma. Y añade una advertencia clara: “El regalo de Reyes del señor alcalde y su cómplice Delegado señor Palmero será el “tasazo” de la basura, que va a asfixiar a nuestros comerciantes, que ya sufrieron una desorbitada subida de la tasa”.

“El afán recaudatorio de Román no tiene límites: subida del 42% del IBI, del agua, más radares, más zona naranja, más ZBE… todo con un solo fin: achicharrar a impuestos al chiclanero”, subraya. Mientras tanto, los presupuestos para 2026 arrancan prorrogados, “igual que Pedro Sánchez”, denuncia.

En materia de inversiones, los datos también son reveladores para Hita. Según el informe de Intervención Municipal, solo se ejecuta uno de cada cuatro euros presupuestados. “El presupuesto municipal es humo, pan y circo. Se recortan ayudas sociales, se bajan las inversiones y lo único que suben son las partidas para fiestas”, señala. En contraste, Hita valora los más de 150 millones de euros en inversiones de la Junta en Chiclana y celebra los 4 millones anunciados esta semana para la nueva sede judicial. “Las inversiones de Román son como el AVE a la Bahía que prometió: humo, promesas incumplidas y falsas esperanzas”.

FALTA DE DIÁLOGO

Otro suspenso que destaca el PP es la falta de diálogo. “El alcalde no escucha, no negocia, rechaza todo lo que venga del PP. Pero nosotros seguiremos defendiendo una oposición útil y propositiva”, afirma Hita. Y lanza un mensaje claro: “El PP tiende la mano para abordar los verdaderos problemas de los chiclaneros: urbanismo, vivienda, empleo y políticas sociales”.

En seguridad, la crítica también es contundente. “Queremos una Chiclana segura. Hemos pedido más medios para la Guardia Civil y Policía Local, que se reconozca la profesión de riesgo, declarar Cádiz como zona de especial singularidad... pero Román no escucha ni a la ciudadanía ni a los agentes, que llevan seis meses sin ser atendidos”, denuncia. En ese sentido, Hita se ha ofrecido como mediadora en el conflicto con la Policía Local porque: “Entendemos que la seguridad debe ser una prioridad. Una ciudad sin seguridad tiene muchas dificultades para prosperar”.

“Eso sí, hay un área donde Román saca sobresaliente: en fiestas, en inauguraciones y en repartir subvenciones a dedo”, ironiza Ascen Hita. “Pero Chiclana necesita mucho más que eso. Necesita un gobierno serio, que ponga al ciudadano en el centro”.

El PP cierra su balance anual con una reivindicación clara: “Seguiremos trabajando para aumentar las inversiones de la Junta en Chiclana y exigiremos que Román se sume a reclamar a Pedro Sánchez una reforma del sistema de financiación que sea justa para Andalucía. Si nuestra tierra tiene más recursos, podremos seguir avanzando. Chiclana debe estar por encima de cualquier disputa política”.