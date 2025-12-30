Vox se considera la única alternativa viable al actual gobierno de Chiclana

El grupo municipal Vox realizó hoy un balance del 2025, que estuvo a cargo de su portavoz, Manuel Vela. La formación se muestra satisfecha con el trabajo realizado durante este año, al que define como un claro punto de inflexión para este partido en Chiclana. “Hay un antes y un después de este ejercicio para Vox en esta ciudad. Durante los últimos 12 meses nos hemos dejado la piel para acercarnos a la ciudadanía y su realidad y para reforzar nuestro papel no sólo como única oposición real y responsable ante el régimen de José María Román, sino también como única alternativa de gobierno viable ante un PSOE alejado de las necesidades de los chiclaneros e instaurado en el ordeno y mando y un PP que anda desaparecido”, explicó Vela.

Entre sus hitos, la formación destaca “el espectacular funcionamiento de su iniciativa ‘El AltaVOX de tu Barrio’, una campaña participativa que comenzó en mayo y que ya ha recorrido numerosas barriadas de Chiclana. Entre ellas Pago del Humo, Los Gallos, Huerta del Rosario, La Pedrera, Santa Ana, Ciudad Jardín, Las Mogarizas o Panzacola”, apunta. Esta iniciativa tiene, recuerda el portavoz, como objetivo “dar voz a las reivindicaciones de los vecinos y demandar soluciones a los problemas agravados por un equipo de gobierno que deja a las barriadas en situación de abandono municipal”.

“Nada más echar a andar fueron los propios vecinos los que nos animaban, sobre todo a través de las redes sociales, a visitar sus barriadas. Y ya no hay día en el que alguien no nos muestre su interés. ‘El AltaVOX de tu Barrio’ ha sido una de nuestras herramientas más efectivas para conocer de cerca la realidad de las barriadas de Chiclana, para coger el pulso a la calle y para llegar al ciudadano”, señaló Manuel Vela.

Estas visitas “se han visto traducidas en mociones al Pleno que han plasmado estas reivindicaciones vecinales exigiendo medidas y planes de choque de mejora integral”, detalló el portavoz de este partido político, a la vez que lamentó que el gobierno municipal “iba tumbando cada una de ellas ignorando las necesidades de los vecinos. Dando su no a los chiclaneros, no a nosotros”.

Durante este año, “Vox también ha acudido a la Justicia cuando ha hecho falta para defender los intereses de los chiclaneros. Los ejemplos más claros son cuando la formación ha denunciado ante Fiscalía la irregular situación del transporte público o como ya se está ultimando el proceso para ir a los tribunales para tumbar una ZBE impuesta por José María Román que es mala para la ciudad”, relata.

Por otro lado, la formación política tambien declara que “este año, entre otros muchos asuntos, Vox también ha reivindicado a los gobiernos central y autonómico las infraestructuras pendientes en la ciudad; ha advertido sobre la necesidad de abordar la creciente inseguridad ciudadana de Chiclana; ha desmontado las mentiras del alcalde acerca del convenio del ciclo integral del agua para Pago del Humo y El Marquesado; ha subrayado la incapacidad de socialistas y populares de crear empleo de calidad y estable en una ciudad que lo apuesta todo a la carta del turismo; y ha recalcado como ha puesto trabas al desarrollo de la ciudad la incompetencia de un equipo de gobierno que no ha sido capaz de actualizar el planeamiento urbanístico de la ciudad”.

En opinión de Manuel Vela, “Román tiene los días contados al frente de la Alcaldía de Chiclana. Y eso es así, porque nosotros vamos a hacer que ocurra. Estamos haciendo un buen trabajo y el mejor termómetro nos lo da la calle. Cada vez nos paran más personas y se nos acercan para felicitarnos porque ven los resultados de nuestras acciones. Cada vez son más los chiclaneros que se sienten identificados con nuestra forma de hacer política: honesta, cercana y conocedora de la realidad de nuestra ciudad. Estamos seguros que 2026 nos traerá renovadas fuerzas para seguir adelante con nuestro reto, que pasan por mejorar la calidad de vida y el bienestar de los chiclaneros”.