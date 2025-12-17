Chiclana: Vox afirma que en el presupuesto municipal se recortan las inversiones y hay una alta presión fiscal

El grupo municipal Vox valoró hoy el presupuesto municipal que mañana pasará por Pleno para su aprobación provisional. Estas cuentas contemplan casi 150 millones, y el alcalde, según el partido de ultraderecha, “las vende como el más alto de la historia de la ciudad, pero que sólo sirve para elevar la presión fiscal a las familias de Chiclana mientras se recortan las inversiones”. Además, añade, “tal y como recuerda la propia Intervención Municipal, no se cumplen los plazos que marca la Ley, Esto significa que la aprobación definitiva no llegará hasta bien entrado 2026”.

Vox afirma que son unas cuentas “impuestas por el autoritarismo de la mayoría absoluta, en el que el expediente de la plantilla se ha incorporado de forma urgente porque no seguía el procedimiento. No hay transparencia, ni planificación, sólo un interés electoralista".

Asimismo, advierte de “una presión fiscal insoportable”, ya que, asegura,, "el presupuesto se financia a base de exprimir a las familias. A pesar de tener un remanente de Tesorería de 12 millones de euros, el Ayuntamiento prevé recaudar más de 46 millones de euros en impuestos directos”.

Por otro lado, su portavoz, Manuel Vela, declaró que, “frente a las necesidades reales, se disparan los gastos de autobombo” y recordó que, “una vez más, no contempla ni un euro para hacer realidad el nuevo contrato de autobuses, ya que el anterior lleva caducado seis años. Se mantienen 1,8 millones en subvención para parchear un servicio que no se ajusta a la legalidad”.

Asimismo, considera que existe “un recorte histórico en el plan de inversiones. Hay menos, a pesar de que hay más dinero. La prueba más evidente de que este presupuesto es un engaño está en el Plan de Inversiones. Las cuentas tsuben a 150 millones, pero la inversión cae en picado. En 2024 este plan rondaba los 12,5 millones de euros, en 2025 los 10 y en 2026 apenas superará los 8 millones. Y de esos 8 millones la mitad está condicionada a la venta de terrenos municipales”.

En opinión de Manuel Vela, el presupuesto de 2026 es “el de la falta de transparencia, el castigo fiscal, la deuda y el recorte en inversiones”, y agrega que “el equipo de gobierno pierde una nueva oportunidad para poner a las familias en el centro. Por eso, mañana en el Pleno y en el posterior período de alegaciones, vamos a defender el presupuesto que Chiclana se merece, no el que impone un equipo de gobierno cuyo ciclo ya está agotado".