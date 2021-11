Chiclana tira la casa por la ventana para recuperar las "Navidades de siempre"

Muchas novedades para unas fiestas especiales

Durante la presentación del programa, José María Román ha destacado que “hoy no solo venimos a presentar el cartel o el video de la Navidad, sino que venimos a presentar el sueño, que no era otro que retomar aquello que habíamos perdido por la pandemia”. “Sin olvidar el contexto en el que estamos y respetando las normas, no cabe duda que nos merecemos poder celebrar la Navidad”, ha expresado el alcalde.

Por su parte, José Alberto Cruz ha destacado que, “tal y como dice el alcalde, hoy no presentamos la Navidad, sino la vuelta a la ilusión, porque la ciudadanía está esperando con ilusión las actividades previstas para estas fiestas”. “Así, tenemos actividades nuevas como el espectáculo lumínico-musical en la calle La Plaza, único en toda la provincia de Cádiz y que servirá de reclamo para la llegada de personas de otros municipios e incentivar las ventas de comercios y hosteleros”, ha comentado el delegado de Fiestas, quien ha añadido que “también tendremos la Ciudad Navideña en la Plaza Mayor con puestos, juegos infantiles y el Atrapa-regalos, mientras que en la plaza de Las Bodegas contaremos con un tobogán gigante para tirarse con trineos, además de la Casa de Papá Noel, la pista de patinaje, el calendario de Adviento y el reloj de cuco”.

“Y este año también tendremos una Cabalgata de Papá Noel con carroza incluida el día 17 de diciembre, que complementará a la Cabalgata de los Reyes Magos el día 5 de enero por la tarde, justo después del paseo en coches clásicos por distintas zonas del extrarradio “, ha explicado Cruz, quien ha añadido que “toda la información de las numerosas actividades previstas podremos obtenerla en la página web municipal, así como en las redes sociales”.