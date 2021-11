El pinar público de La Barrosa acoge la presentación de un libro sobre las plantas de este paraje natural

El pinar chiclanero que da nombre a la obra ha acogido este lunes el acto de presentación del libro ‘Plantas silvestres del Pinar Público de la Barrosa’, una cita en la que ha estado presenta el alcalde de la ciudad, José María Román, y a la que también han asistido el autor del libro, Javier Palacios del Valle, el delegado municipal de Medio Ambiente, Roberto Palmero, y el delegado municipal de Educación, José Alberto Cruz. Hay que reseñar que esta publicación será entregada a los centros escolares de la localidad, así como a la Biblioteca Municipal García Gutiérrez.

Durante la presentación, el alcalde ha explicado que “la formación académica de Javier, que es profesor jubilado, y su amor por la naturaleza han llevado a que, a lo largo de tres años de intenso trabajo fijándose en las plantas de este pinar, haya editado este libro, que incluye acuarelas suyas”. “Así, vamos a adquirir una serie de libros, que vamos a repartir entre los centros escolares de Chiclana, con el objetivo de que la gente sea consciente de que el Pinar de La Barrosa es un espacio de disfrute, pero también medioambiental y que tenemos que cuidar”, ha comentado José María Román, quien ha recalcado que “hay más especies en el parque periurbano de las que podemos encontrar en el libro”.

"Agradecer a Javier Palacios que se haya molestado en trabajar este libro, en el que podemos conocer muchas especies de la flora del pinar de La Barrosa con su nombre vulgar y científico”, ha expresado el regidor chiclanero, quien ha indicado que “esta obra nos permite conocer aún más Chiclana, por lo que vamos a repartirlo entre los centros educativos y la biblioteca, además de obsequio a visitas de personalidades”. “Esperemos que esta obra sirva para respetar y amar la naturaleza, entre la que se encuentran los dos millones de metros cuadrados de pinares públicos que tenemos en Chiclana”, ha añadido.

Por su parte, Javier Palacios ha indicado que “el origen de este libro es la cercanía de mi domicilio a este pinar y siempre me ha encantado la variedad enorme de plantas existentes”. “Además, he ido observando cómo ha cambiado el pinar en estos últimos 30 años, desapareciendo algunas especies y apareciendo otras por el cambio de estructura de este espacio”, ha comentado el autor del libro, quien ha añadido que, “con la idea de conservar este panorama existente, he recopilado las diferentes plantas”.

“Chiclana tiene un microclima excepcionalmente diferente incluso del resto de la provincia, porque hay dos primaveras, una ahora con las primera lluvias y otra en los meses propios de esta época del año, cambiando completamente el paisaje”, ha comentado Palacios, quien ha incidido en que “hay una variedad enorme de plantas”. “Y he observado a que al pinar vienen muchos grupos de escolares y que el profesorado tiene cierta falta de referencia a la hora de hablar de las especies existentes, de ahí que el libro cuente con un vocabulario adaptado para los estudiantes”, ha resaltado el autor del libro, quien ha concluido añadiendo que “el 90 por ciento de las especies ha tenido utilización en industria, medicina, cosmética, etcétera…”.