El PP acusa al Gobierno local de "convertirse en una fábrica de hacer parados en Chiclana"

El concejal del Partido Popular en Chiclana Germán Braza ha lamentado que “es impresentable que la desidia del alcalde, José María Román, y de su concejala de Fomento, Josefa Vela, contribuya a que más y más chiclaneros terminen en las colas del INEM”, y en tal sentido mantiene que “los datos de enero dejan al descubierto una vez más la desastrosa gestión del Gobierno municipal, con 127 chiclaneros más en el paro, la situación de miles de familias es crítica y ni Román ni Vela dan la cara”.

Así, Braza añade que “el drama del paro afecta a 11.307 chiclaneros, somos la tercera ciudad de la provincia con más desempleados, incluso por encima de ciudades más pobladas como San Fernando, y no hay ni un solo plan de creación de empleo creíble, ni una sola política de fomento capaz de atraer inversiones”. Para el edil chiclanero, “Román y Josefa Vela son fábricas de hacer parados. Los vecinos están cansados de sus mentiras, de que les vendan una realidad de nuestra ciudad que no es cierta”, por lo que “Chiclana no puede esperar más, exigimos a Román que no aguarde al verano para colgarse medallas que no le corresponden y se ponga a trabajar por la generación de oportunidades de empleo en todas y cada una de las estaciones del año”.

El representante popular afirma en este sentido que “es alarmante que prácticamente la mitad de los desempleados en nuestra ciudad sean personas de más de 45 años, a los que Román y la ausente delegada Josefa Vela dejan a su suerte, sin ningún tipo de políticas que les ayuden a reintegrarse en el mercado laboral”. Para Braza, “necesitamos nuevas políticas, un nuevo impulso para una ciudad que no puede permitirse ni la desidia de una concejala, ni la deriva conformista de políticos que viven en y del pasado”. Además, sostiene que “hay que crear nuevos planes de empleo, apostar claramente por conceder ayudas a los hosteleros y comerciantes, que tan mal lo han pasado estos últimos años de pandemia; que se fomente la contratación de chiclaneros y formar una ‘Mesa por el Empleo’ efectiva donde empresas, desempleados, asociaciones y partidos políticos podamos proponer alternativas a una situación tan grave que a la vista está que tiene desbordados a Román y a Josefa Vela”.

Para el edil del PP, “las políticas municipales deben convertir el empleo en una prioridad, y en este sentido es esencial cuidar a los autónomos, porque nuestra ciudad ha sido y es tierra de emprendedores", y por ello añade que “es vergonzoso cómo el Gobierno de Pedro Sánchez y Román, que es su vocero en Chiclana, tratan de meter la mano en los bolsillos de los autónomos subiéndoles las cuotas descaradamente”.

En este sentido, el concejal chiclanero mantiene que “hay que recordar que la última anulación de un PGOU a manos de un gobierno socialista ha supuesto otro duro golpe al empleo en la ciudad, porque paraliza buena parte de la actividad económica”, por lo que “pedimos a Román que asuma su responsabilidad en el caos urbanístico y reconozca que la ineficacia de su gestión es un lastre para la creación de puestos de trabajo en Chiclana”.

Por último, Germán Braza añade que “pese a que el desempleo en Chiclana sigue en caída libre, la fuerte inversión de la Junta de Andalucía en nuestra localidad ha servido de freno a la desastrosa gestión de Román y Josefa Vela. Gracias al Gobierno de Juanma Moreno se han invertido 9,5 millones en infraestructuras, 18,5 millones en vivienda y han llegado fondos ITI que dan una idea de cómo la Administración andaluza sigue confiando en el potencial que tiene Chiclana”.