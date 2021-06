El PP inicia una recogida de firmas en Chiclana contra los indultos del Gobierno central

El PP de Chiclana ha puesto en marcha hoy sábado 5 de junio en la Plaza de Las Bodegas una recogida de firmas como parte de la campaña #IndultosNoJusticiaSí contra "los indultos como pago del Gobierno al apoyo parlamentario de los independentistas para seguir en Moncloa dos años más", argumentan. En este sentido, la presidenta del PP local, Ascensión Hita, afirma que "la concordia es imposible sin justicia y es la impunidad la que pone en riesgo la convivencia. No se puede indultar a quienes prometen reincidir". En esta línea, expone que "la sociedad reclama una política basada en el interés general por encima de los intereses partidistas y no podemos consentir esta situación".

Tal y como defiende el partido a nivel nacional, Hita resalta que "esa falta de principios de Pedro Sánchez y su ambición la pagarán todos los españoles, especialmente los catalanes, ya que los indultos pondrán la primera piedra para una reedición del desafío separatista". Desde Chiclana el objetivo es "sumar para garantizar la convivencia. Por eso nos sumamos a las iniciativas de la sociedad civil contra los indultos y plasmaremos en iniciativas de carácter político el sentir de la mayoría de la sociedad, que pide justicia".

"Son momentos de trabajar para revertir la situación a la que nos ha conducido la pandemia, con muchas familias que lo están pasando mal. Pero a Pedro Sánchez solo le importa salvar su sillón", declara Hita.

El Partido Popular defiende que "el Tribunal Constitucional avaló el delito de sedición cometido desde las entidades independentistas, pero Sánchez no quiere enterarse, como tampoco se entera de que la sociedad no quiere sus pactos con los herederos de ETA, con los que no duda en negociar con tal de mantenerse en el poder".

Finalmente, Ascensión Hita anima a "la ciudadanía de Chiclana a sumarse a esta campaña cuyo propósito es garantizar la democracia y velar por el respeto a la legalidad". Dicha recogida de firmas volverá a llevarse a cabo el próximo martes 8 de junio desde las 11.00 horas en el mercadillo Los Martes y el jueves 10 de junio a partir de las 11.00 horas en la Plaza de las Bodegas.