El PP pide que se permita la instalación del mercadillo de los martes en la zona asfaltada de La Longuera

El Partido Popular ha visitado recientemente el mercadillo de los martes para comprobar las condiciones en las que trabajan actualmente estos comerciantes y escuchar sus reivindicaciones. Según destacan los populares, el sector se mostró “muy agradecido por la reivindicación que hicimos en su momento para que cambiaran de ubicación y se pasara a La Longuera, porque han aumentado las ventas por una mayor afluencia de gente en esta zona”, afirma la portavoz y presidenta del Partido Popular, Ascensión Hita, que estuvo acompañada por la concejala Carmen Baena.

Sin embargo, "a pesar del efecto positivo del traslado -lamentan- desde el Ayuntamiento no se ha atendido la petición de permitir la instalación de los puestos en la zona asfaltada. Nos dicen los comerciantes que los coches pasan por el lateral de zahorra y levantan polvo, algo que ensucia la mercancía, que al final parece usada cuando el cliente la ve”, resaltan.

En este sentido, Hita manifiesta que “pagan sus impuestos y tienen derecho a estar en la zona asfaltada. En otoño e invierno tienen también problemas con la lluvia. Entendemos que por un día que los aparcamientos se trasladen a la zona de zahorra no va a pasar absolutamente nada. Es una petición razonable que el alcalde, José María Román, tendría que atender”.

Por otro lado, los populares aseguran que "el aumento de las ventas motivado por el traslado a La Longuera ha provocado también que esté aumentando el número de comerciantes interesados en volver al mercadillo de los martes". No obstante, las circunstancias actuales están generando problemas, según explican, “ya que al no haber más espacio, las asignaciones son en la zahorra, en un lateral, apartados. Todo por no querer acceder desde la Alcaldía a atender la petición de permitir la instalación en la zona asfaltada, donde hay espacio suficiente para instalar todos los puestos”, critican.

La presidenta del PP de Chiclana reitera que “el gobierno local tiene que salir a la calle y escuchar la gente, porque desde el Ayuntamiento tiene que facilitarse en la medida de lo posible la actividad económica y resolver los problemas de la ciudadanía. Mientras ellos siguen de vacaciones o encerrados en sus despachos, nosotros seguiremos a pie de calle”.