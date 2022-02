El PP reclama un aumento de 350.000 euros en el Presupuesto de Chiclana para ayudas sociales

La Vicesecretaría de Política Social, Mayores y Familias del Partido Popular, tras una sesión de trabajo en la que ha vuelto a examinar el Presupuesto municipal, ha querido hacer público que “el Presupuesto municipal es injusto con quienes peor lo están pasando, son sin duda las cuentas más insensibles de la historia de Chiclana”. En este sentido, los representantes populares añaden que es “indignante que en plena crisis pandémica y con la ya de por sí complicada situación económica y social que viven miles de familias chiclaneras, el Gobierno municipal haya reducido en un 50% las ayudas sociales destinadas a las familias más vulnerables”.

Así, para el PP, "Román incluye en los presupuestos municipales un injustificado hachazo en las ayudas sociales, más aún cuando en toda España nos encontramos aún en una muy difícil situación económica, con un cada vez más elevado coste de los alimentos básicos de la cesta de la compra y continuas subidas de la electricidad, los carburantes, la bombona, la ropa o el calzado”.

Para el PP, “lamentablemente tenemos claro que este Presupuesto no es más que el reflejo del populismo que el PSOE de Pedro Sánchez y Román, que es su vocero en Chiclana, ejercerán mientras sigan gobernando. No conocen otra cosa que mentir, dicen que son un partido preocupado por la agenda social, por no dejar a nadie atrás, y al mismo tiempo recortan ayudas a quienes más lo necesitan”.

Desde el Partido Popular de Chiclana añaden que “definitivamente parece que Román ha olvidado que detrás de cada recorte presupuestario que impone a los chiclaneros está el drama de una familia que no puede salir adelante, por lo que pedimos que rectifique y refuerce la partida para atender a estas familias. Por ello hemos presentado una alegación al Pleno del Ayuntamiento para que aumente las ayudas en, al menos, 350.000 euros, una cantidad que estimamos más acorde a las necesidades de la población más vulnerable”.

"En contraposición a las políticas de pan y circo de Román", insisten, "defendemos la apuesta del Gobierno de la Junta de Andalucía de Juanma Moreno por hacer política social de verdad, con partidas en servicios sociales y atención a la dependencia en Chiclana cifradas en 289.263,86 euros, es decir, 17.693,86 euros más que lo destinado desde el año 2015 al 2018 en la etapa del Gobierno socialista de Susana Díaz”.

Para los populares, “todo este esfuerzo ha permitido que durante el año 2021 la Junta de Andalucía haya adoptado numerosas medidas en el campo de los asuntos sociales con la finalidad de agilizar los procedimientos como en materia de dependencia, donde se han alcanzado máximos históricos de personas beneficiarias y una reducción significativa de la lista de espera de personas pendientes de recibir la atención que precisan por su situación de vulnerabilidad”.

Por último, para el PP, “en tiempos tan difíciles como los que vivimos, es cuando más se requiere de gobernantes serios y responsables que realmente crean que las políticas sociales son mucho más que propaganda política, por lo que seguiremos haciendo propuestas que ayuden a mejorar la vida de los vecinos que peor lo están pasando”.