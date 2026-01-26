La Policía Local de Chiclana contará en los próximos días con una nueva furgoneta de Atestados

Con el objetivo de continuar mejorando la flota de vehículos de la Policía Local, el Ayuntamiento de Chiclana contará en las próximas semanas con una nueva furgoneta para Atestados, que se suman al SUV híbrido sin kit de detenidos y dos coches SUV híbridos con kit de detenidos que fueron adquiridos meses atrás.

En sentido, indicar que la Junta de Gobierno Local aprobó la adjudicación del suministro en régimen de arrendamiento de este vehículo a Autos Iglesias SL, el plazo de duración del contrato será de 48 meses, mientras que la inversión anual de 19.166,40 euros, es decir, 1.597,20 euros mensuales. “De esta forma, seguimos mejorando los medios de nuestros agentes de la Policía Local”, indicó el responsable municipal del área, José Vera.

“En estos últimos meses hemos reforzado la plantilla con la incorporación de seis nuevos agentes, cinco de ellos de movilidad y uno tras pasar el proceso de oposiciones, y próximamente se incorporarán los 20 restantes que también han sido seleccionados en la última convocatoria de oposiciones”, comentó José Vera, quien añadió que, “por otro lado, nuestro parque móvil cuenta con nuevos vehículos en renting, que nos permite una mayor inmediatez en la adquisición y mantenimiento, además de ser menos costoso, y, por otro lado, también contamos con vehículos en propiedad”.