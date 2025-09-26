El Ayuntamiento de Chiclana ampliará la flota de vehículos de la Policía Local

Con el objetivo de continuar mejorando la flota de vehículos de la Policía Local, el Ayuntamiento de Chiclana contará en las próximas semanas con dos nuevos vehículos, que se suman al SUV híbrido sin kit de detenidos y dos coches SUV híbridos con kit de detenidos que fueron adquiridos recientemente y que actualmente se están rotulando para su puesta en marcha.

En concreto, se contará con una furgoneta para atestados y una pick-up doble cabina 4x4.

Tras su reciente aprobación en Junta de Gobierno Local y su publicación en la Plataforma de Contratación del Sector Público, las empresas tienen hasta el próximo 3 de octubre a las 13.30 horas para presentar las correspondientes ofertas. En este sentido, el presupuesto base de licitación para la adquisición de estos vehículos asciende a 54.450 euros anuales. Asimismo, las empresas interesadas pueden obtener toda la información necesaria en el enlace https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=OXhKxx%2Fkkdd6nTs9LZ9RhQ%3D%3D.

La furgoneta dedicada a atestados tendrá una inversión anual de 25.410 euros, es decir, 2.117,50 euros mensuales; mientras que la pick-up 4x4 supondrá un montante anual de 29.040 euros, lo que supone 2.420 euros al mes. “De esta forma, seguimos mejorando los medios de nuestros agentes de la Policía Local”, indicó al respecto el responsable de este departamento, José Vera, para recordar que “en estos últimos meses se han llevado a cabo las pruebas de selección de los nuevos 21 agentes, a los que hay que sumar otras cinco plazas de movilidad, que va a reforzar nuestra plantilla”.

En cuanto a estas adquisiciones, declaró que “ahora venimos a anunciar nuevas mejoras en medios materiales, con la incorporación de estos dos nuevos vehículos, que ya están en licitación, al igual que sucede con el sistema de cámaras de control de tráfico”.