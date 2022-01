Podemos denuncia la situación "precaria" de la sanidad pública en Chiclana

Podemos Chiclana ha denunciado recientemente lo que, a su juicio, constituye la “prueba empírica” del “progresivo desmantelamiento de la sanidad pública en nuestra comunidad, y las consecuencias que estotiene en nuestra localidad”, así como su “precarización cada vez más acelerada”. En este sentido su portavoz, Jorge Guerrero, declara que “podemos ver cada día colas en los centros de salud de nuestra localidad y largos tiempos de espera para poder conseguir una cita médica. Sabemos que no solo ocurre en Chiclana, sino que es una constante en toda Andalucía”.

En esta línea, denuncian que “en Chiclana no disponemos de una atención acorde con nuestro número de habitantes. Venimos asistiendo al pulso entre el Ayuntamiento y la Junta por la construcción del nuevo centro de salud de La Cucarela, lo que a todas luces descongestionaría notablemente la sanidad de nuestra ciudad, ofreciendo a la ciudadanía una atención de mayor calidad y ayudando a los sanitarios a desempeñar su labor con mejores condiciones”.

Desde la formación morada aseguran que “nosotras mismas hemos podido comprobar que no había citas disponibles en atención primaria. Hemos intentado pedir cita en reiteradas ocasiones, y hemos visto que durante semanas, e incluso meses, no lo hemos conseguido”. Señalan que este hecho produce el colapso en las urgencias sanitarias: “el hecho de que la atención primaria tenga la agenda llena, y no pueda atender citas nuevas de la ciudadanía, hace que muchas personas se vean obligadas a acudir a urgencias”. Según señalan desde la formación morada, “además, en Chiclana solo tenemos un centro que atiende urgencias, el de La Longuera, que, además, actualmente no atiende por las tardes”.

Según Guerrero, “las consecuencias de esta situación las podemos ver habitualmente: numerosas personas en la puerta de La Longuera haciendo cola y expuestas a las inclemencias del tiempo, personas que en muchas ocasiones tienen dolencias que se agravan en esta situación. Hemos podido ver incluso quien estaba en la calle esperando su turno con fiebre” señalan. En este sentido hacen una petición al Ayuntamiento: “pedimos al equipo de gobierno que proporcione a quienes acuden a urgencias una protección contra las inclemencias climáticas, por ejemplo una carpa que se coloque en las horas del día más necesarias”.

También inciden en la repercusión a nivel provincial: “quienes acuden a urgencias por las tardes o por las noches en Chiclana se ven en la necesidad de acudir al hospital, y en este momento los hospitales ya se encuentran en riesgo alto de ingresos por Covid, cuyos pacientes, en su mayoría, pasan antes por urgencias. A las habituales urgencias se suman las de los contagios por Covid más graves, pero es que además también podemos sumar las que se producen por la congestión de la atención primaria y el colapso y deficiencia en urgencias en nuestra localidad. Es decir, que la situación en Chiclana es claramente deficitaria, pero contribuye enormemente a la precarización de la sanidad a nivel provincial”.

“En resumen”, prosiguen, “se trata de un dominó que va erosionando la sanidad pública y desmejorando la visión de la ciudadanía sobre la misma. El Gobierno de la Junta despidió a 8.000 sanitarios en un momento en el que la pandemia seguía en activo, y ahora hemos podido ver de qué manera, además, se están derivando numerosas pruebas médicas a centros privados. Lo que pretenden es que dejemos de creer en la sanidad pública para que, al no tener respuesta dentro de ella, vayamos acudiendo cada vez más a la privada, de esta manera cumplen con su objetivo de privatizar la sanidad”, concluyen.