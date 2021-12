Podemos Chiclana denuncia el envenenamiento de varias colonias de gatos en la localidad

Desde Podemos Chiclana se han manifestado en relación con los recientes envenenamientos en diferentes colonias felinas de la ciudad que, según aseguran, se han producido en los últimos días, unos sucesos sobre los que la formación morada ha mostrando su “gran pesar por estos acontecimientos. No entendemos cómo se les puede hacer esto a unos animales indefensos”. Asimismo, califican de “terribles” las imágenes que se han sucedido en redes sociales. "Numerosas personas activistas por los derechos de los animales se han hecho eco de estos envenenamientos en redes sociales, publicando fotografías de los hechos", explican, al tiempo que inciden en que “las imágenes son muy tristes y dolorosas. No podemos imaginar el horror de esas personas, que cada día cuidan y alimentan a estos animales, al descubrir estos envenenamientos”. También señalan la peligrosidad de este veneno para las personas: “los venenos que se han empleado no solo son perjudiciales para los animales, sino también para las personas. En este último caso se trata, como se ve en las imágenes, de pastillas de color que podrían llamar la atención de los niños”.

En esta línea, desde Podemos declaran estar al tanto de que “las voluntarias querían hacer una necropsia a varios de estos gatos para averiguar qué les ha ocurrido, y, en el caso de comprobarse el envenenamiento, identificar de qué veneno se trata con el fin de esclarecer los hechos”. Desde la formación morada manifiestan que estas activistas emplean todos los recursos económicos para el cuidado de las colonias, “corriendo con todos los gastos habituales, que no son pocos, y, en este caso, también con los posibles derivados de las necropsias". Pero no ha podido ser, ya que, según argumentan desde Podemos, no se ha seguido el procedimiento adecuado en la recogida de los animales para ello.

“En nuestra ciudad hay numerosas personas que, de manera totalmente voluntaria y altruista, se dedican al cuidado de estos animales y que no cuentan con ayuda ninguna por parte de las instituciones. Creemos que ya es hora de escucharlas y atender sus reivindicaciones, y de que desde las instituciones se destinen los recursos necesarios para el cuidado y bienestar de estos seres vivos, que también forman parte de nuestra comunidad”, declaran desde Podemos, enumerando las medidas que a su juicio podrán ayudar a mantener a estos animales en condiciones óptimas: “en primer lugar es imprescindible poner, de inmediato, en marcha el método CES (captura, esterilización y suelta) para que no aumente el número de animales, de esta manera se tendrán identificados y controlados para su cuidado. También es necesaria una identificación de cada colonia, con el número de gatos y señalando que están vacunados e identificados. Se hace imprescindible que las voluntarias cuenten con autorización y formación, y, además, consideramos fundamental que se cree un plan de sensibilización para poner en valor la vida animal en nuestra ciudad”.