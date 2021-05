“Las playas de Chiclana son las más seguras de España”. Así lo han manifestado la delegada municipal de Playas, Ana González, y el coordinador de Cruz Roja en Chiclana, José Antonio Santana. En este sentido, la edil ha explicado que “se trata de una distinción temática concedida por Bandera Azul, en materia de salvamento y socorrismo, siendo Chiclana la única ciudad en tenerla concedida a sus playas”. Por ello, Ana González ha querido agradecer a Cruz Roja, “la labor que realiza cada año para salvaguardar la seguridad de los bañistas en nuestras playas”.

Además, ha recordado que “el año pasado, como consecuencia de la pandemia, se hizo un gran trabajo para garantizar la seguridad de las personas. De hecho, no abrimos nuestras playas hasta que no tuvimos aprobado el Plan de Contingencia, que fue pionero, y hasta que no tuvimos las infraestructuras y servicios necesarios para los usuarios. Se nos daba un año para tener un Plan de Salvamento y Socorrismo, que fue aprobado en el Pleno del pasado mes de abril y que en estos momentos garantiza que nuestras playas sean seguras”. También ha hecho hincapié en que, “además de serlo, hay que parecerlo. En este caso, esta distinción viene a ratificar el trabajo que el Ayuntamiento, de la mano con Cruz Roja, ha desarrollado. Estamos muy contentos de que nuestras playas sean las más seguras de España”.

Ana González ha recordado que el pasado año, Chiclana recibió también la distinción temática inclusiva, gracias a los módulos de baño adaptado y a la accesibilidad de sus playas. “De esta forma, son dos las distinciones temáticas que tenemos y solo nos queda conseguir la última, que es la de educación ambiental, por la que apostaremos de cara al próximo año”, ha reseñado la edil.

Junto a esta distinción de salvamento y socorrismo, “Chiclana ha renovado las seis banderas azules que le son ya concedida desde hace años y que son las de las playas de La Barrosa y Sancti Petri, las de los dos centros azules (Huerta del Novo y CRA Salinas de Chiclana), la del puerto deportivo y la del sendero azul. A todo esto se suma esa distinción temática en salvamento y socorrismo concedida a una playa atlántica, cuyas características son diferentes a las mediterráneas”.

En lo que a este verano se refiere, la delegada de Playas ha especificado que “se mantendrá el balizamiento colocado el pasado año, con el objetivo de seguir garantizando un servicio que consideramos imprescindible como es la seguridad. Así pues, volverá a ser Protección Civil, de la mano de Policía Local y Cruz Roja, quien estará controlando el aforo en las balizas, así como el grado de ocupación de la arena seca y húmeda y los aparcamientos asociados a cada zona. Esto hará que se pueda mantener la distancia de seguridad en la playa y todos podamos sentirnos seguros. Estas medidas se suman a otras, en el esfuerzo del equipo de Gobierno para tener las playas abiertas todo el año, lo que empieza por prestar servicios durante todo el año, teniendo nuestras playas en perfecto estado de revista”.

Por su parte, José Antonio Santana ha agradecido al Ayuntamiento “que nos permita forma parte del operativo de playas y que seamos parte de este galardón, porque estamos en la playa más importante de España y una de las más importantes de Europa. Por ello, para Cruz Roja Española es un servicio estrella. Llevamos más de 300 playas en toda España y en ninguna hay el despliegue de medios que hay en Chiclana. Esto tiene mucho que ver con la apuesta municipal tan importante que se hace en materia de seguridad, puesto que son muy exigentes y continuamente estamos sometidos a auditorias, lo que nos hace que prestemos más atención al servicio y nos permite crecer como institución”.

El coordinador de Cruz Roja ha hecho hincapié en la gran labor “que realizan los técnicos de la Delegación de Playas, porque aunque nos exigen, tienen mucha culpa de que todo salga bien, puesto que están siempre disponibles al teléfono para solucionar cualquier problema o incidencia que nos pueda surgir los siete días de la semana. Este mimo y este trato no se da en todos lados”. Además, ha destacado “el gran trabajo de nuestros socorristas, que es el trabajo más abnegado, con muchas horas a pie del mar, cuidando la seguridad de los usuarios”. “El conjunto de todos, junto a Protección Civil, Policía Local, Guardia Civil y los propios usuarios de la playa, es lo que hace que nuestras playas se vayan superando, el listón esté cada vez más alto y seamos un referente a nivel nacional en materia de seguridad, salvamento, limpieza y playas”, ha finalizado.