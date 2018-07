La plataforma vecinal del extrarradio confía en la utilidad de la ordenanza

La aprobación definitiva de las Ordenanzas para el desarrollo, gestión y ejecución urbanística de las áreas de Regularización e Integración Urbano Ambiental, (popularmente de Regularización), parece que comienza a ser una realidad.

Este mismo jueves el salón plenario del Consistorio chiclanero acogerá un pleno extraordinario dónde se aprobará este documento urbanístico que permitirá dotar de servicios básicos y regularizar más de 16.000 viviendas del diseminado, según aseguraba la delegada municipal de Diseminados, Cándida Verdier la semana pasada.

Para la Plataforma de Afectados por la Regularización, esta nueva ordenanza "es una oportunidad para la ciudad de Chiclana que no se puede dejar pasar. A pesar de no ser el documento ideal de los vecinos, de no tener conocimiento de las razones expuestas por la administración para denegar las alegaciones y a pesar de no incluir la posibilidad de la reciente modificación de la LOUA, (en el sentido de posibilitar la contratación durante 2 años los servicios básicos en suelo urbano no consolidado, ganándole tiempo a los 7 años previstos), es un documento que ha sabido recoger gran parte de las propuestas e ideas".

Esta Plataforma compara la situación de Chiclana con la del Así el Ayuntamiento de Córdoba donde afirman que se "ha desarrollado ya su propia normativa, que posibilita acceder a agua, alcantarillado y electricidad de forma temporal, al margen de la regularización. Chiclana no debería de ser una excepción y junto con las ordenanzas deAFO en suelo no urbanizable y con la Regularización del suelo urbano no consolidado, se debe seguir trabajando en posibilitar dar servicios básicos con nuevas ordenanzas".

Desde dicha Plataforma piensan que "la aprobación definitiva de las Ordenanzas de regularización, es poder empezar a resolver el problema y tenemos motivos para ser optimistas, pero que no es el final. Es precisamente un paso más para poder recuperar a la Chiclana del todo y de ser la ciudad completa que incluye el extrarradio".

Pese a todo ello, no olvidan la parte negativa de este procedimiento. Los vecinos que aseguran "sigue siendo la incertidumbre que se crea del cómo se va a hacer frente a los costes para poder optar a los servicios básicos. Poder disponer de agua potable, eliminar la contaminación de los acuíferos o poder simplemente contratar suministro eléctrico, parece un sueño para los vecinos afectados que no se debe convertir en pesadilla".

Por último solicitan que el Ayuntamiento "disponga de los medios posibles de financiación y así recuperar la confianza perdida".