La plataforma Por un Trabajo Digno critica la bolsa de empleo de Servicios Sociales

En relación con el anuncio realizado la pasada semana por parte de miembros del equipo de gobierno municipal, el delegado de Servicios Sociales, Francisco José Salado, y el delegado de Fomento, Adrián Sánchez, en relación con la creación de una bolsa de trabajo desde la citada Delegación de Servicios Sociales, la asociación de parados Plataforma por un Trabajo Digno ha valorado dicha medida, recordando que este colectivo viene solicitando la creación de una bolsa de trabajo unificada desde una de las delegaciones, donde exista una empresa de economía social.

"Tanto al Partido Popular como a Ciudadanos, esta plataforma les ha rechazado esta iniciativa de bolsa de trabajo que, a nuestro entender, es copia de la que ofrecen los partidos de derechas, una concesión de subvenciones a las empresas", argumentan desde la plataforma, recordando que ya el pasado 9 de agosto hacían público su malestar "por la inacción de este equipo de gobierno en referencia al empleo". "Creemos que esta bolsa de trabajo sólo sirve para entretener a la ciudadanía que peor lo está pasando y no entendemos cómo partidos de izquierda pueden tomar esta iniciativa, cuando todos sabemos que no va a tener viabilidad y es una forma más de desvincularse de lo que esta plataforma lleva tiempo solicitando, que no es otra que la creación de planes de empleos locales por medio de una mesa para este fin".

Asimismo, recuerdan que en distintas ocasiones "hemos pedido que se anulen las bolsas existentes y que se convoque con otros criterios, y esta plataforma se congratula de la anulación de las bolsas trabajo en Chiclana Natural, pero no podemos dejar de exigir la anulación del resto de iniciativas similares, y también de la convocatoria de 11 operarios para contrato indefinido por esta empresa pública".

Por otra parte, explican que "hemos solicitado que los contratos desde esta Administración local a las empresas se gestionen desde ofertas públicas, y esto viene motivado porque las empresas locales no hacen un movimiento de personal y siempre cuentan con los mismos operarios. Una de nuestras iniciativas propuestas pasa por la municipalización de los servicios públicos, incluido en la propaganda electoral del Partido Socialista, al que se solicitó que esta medida fuese con convocatorias de ofertas de empleo público libre, para que pueda acceder toda la ciudadanía. Con esto y con una empresa de economía social desde alguna Delegación se aportaría a la Administración local un ahorro importante para la contratación de un gran número de operarios", insisten.

Por todo ello, esta Asociación Plataforma por un Trabajo Digno, "en ningún momento puede estar de acuerdo con esta convocatoria de bolsa de trabajo, por lo que se ha solicitado en distintas ocasiones una valoración técnica urgente de familias en exclusión social, familias excluyentes de los distintos planes de empleos y ayudas sociales, protección a las familias invisibles a los organismos oficiales, ya que, de no ser así, se solicitará también la anulación de esta bolsa".

En otro orden de cosas, desde el colectivo de parados afirman que "no podemos dejar de decir que nos complace todo lo que sea en referencia al empleo digno: alta en la Seguridad Social, jornada completa, salario digno para el sustento familiar y enfocado a toda la ciudadanía en general, sin desigualdad. No se puede consentir que un Ayuntamiento gobernado por un tripartito de izquierdas deje de lado a los colectivos existentes en Chiclana, que pueden aportar iniciativas a este respecto", concluyen.