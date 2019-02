Luz verde a la nueva zona residencial, turística y comercial en Coto San José

El proyecto para impulsar una nueva zona residencial, turística y comercial en la primera pista de La Barrosa, concretamente en Coto San José frente a Doña Violeta, verá la próxima semana cómo la Junta de Gobierno Local abordará el martes 19 de febrero el expediente relativo a la aprobación provisional del Plan Parcial del sector SUS-EC-25 Coto San José, tras la aprobación inicial el pasado 3 de julio y la conclusión del plazo de exposición pública. En este caso, hay que destacar que durante el periodo de exposición pública se han presentado tres alegaciones, de las cuales dos han sido inadmitidas, mientras que la presentada por los vecinos de Doña Violeta ha sido admitida parcialmente.

Así lo ha anunciado la delegada municipal de Urbanismo, Ana González, quien ha destacado que esta actuación permitirá la urbanización de la zona, que cuenta con una superficie total de 88.736 metros cuadrados y la construcción de 128 viviendas libres, así como de un hotel o apartamentos turísticos y uso compatible comercial.

"A raíz de la aprobación del Plan General, esta actuación puede desarrollarse, al igual que ha sucedido con otros ámbitos como carretera de Medina o Pinar del Edén", ha explicado la edil de Urbanismo, quien ha aclarado que "predominarán las zonas verdes, aunque también dispondrá de zonas residencial y turística, compatible con usos terciarios". "En cuanto a las alegaciones presentadas durante el periodo de exposición pública, dos han sido inadmitidas, una por extemporánea y otra porque la empresa no la presentó por Ventanilla Virtual, tal y como exige la Ley, mientras que sí se ha admitido parcialmente la presentada por los vecinos de la urbanización Doña Violeta, que solicitaban modificar un vial nuevo, previsto inicialmente en la zona más próxima a la EDAR La Barrosa y que se llevará a cabo finalmente junto a la zona residencial", ha indicado González, quien ha añadido que "la parte que no ha sido estimada se refería al ancho de la calle Mar Adriático".

Hay que destacar que el Plan Parcial del sector SUS-EC-25 Coto San José se encuentra entre la rotonda de acceso al poblado de Sancti Petri y la EDAR de La Barrosa, junto a la zona de esteros y marismas. Así, aunque en el Plan General aparece una zona de uso turístico y otra de uso residencial, hay que aclarar que en ambos espacios son compatibles dichos usos con el uso terciario, es decir, comercial. De esta forma, la edificabilidad terciaria en ambas zonas puede alcanzar los 2.507 metros cuadrados. Asimismo, está prevista la cesión obligatoria en el Plan General para equipamientos, zonas verdes y viarios.

Por otro lado, respecto al espacio viario hay que destacar que las calles contarán con un ancho que va de los 14 metros de las calles secundarias a los 18 metros de la calle principal, que procede de la rotonda de acceso a Sancti Petri y que contará con dos carriles de circulación de vehículos, acerado a ambos lados y carril bici en cada acerado. "Gran parte del sector está calificado en el PGOU como sistema general de espacios libres, en la zona junto a las marismas, así como espacio libre local, que envuelve a las zonas de uso turístico y residencial", ha indicado la delegada, añadiendo que "como novedad, indicar que la parcela destinada para uso turístico pasaría a ser propiedad del Ayuntamiento".

"Este ámbito se suma a los que ya se están desarrollando, así como a los ámbitos incluidos en suelo urbano no consolidado, que se acogen al proceso de regularización y a los que aparecen en suelo no urbanizable", ha comentado Ana González, quien ha añadido que, "por tanto, estamos viendo un amplio desarrollo de suelos urbanizables y suelos urbanos no consolidados en el municipio".

Hay que destacar que, una vez aprobado provisionalmente el Plan Parcial en Junta de Gobierno Local, cuestión que sucederá el próximo martes, el proceso administrativo continuará con la inclusión de las observaciones emitidas por Costas y Chiclana Natural al documento, de cara a su aprobación definitiva en Pleno. Posteriormente, antes de poder solicitar la correspondiente licencia de obras, debe aprobarse el plan de reparcelación, cuyo borrador se encuentra muy avanzado, y el plan de urbanización.