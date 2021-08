La pianista chiclanera Neira García Ramos ingresará en la selecta Música Mundi School

La pianista chiclanera Neira García Ramos fue recibida este miércoles por el alcalde de la localidad, José María Román, con motivo de su próximo ingreso en septiembre en la selecta Música Mundi School, en Bélgica, cuyo embajador musical es Maxim Vengerov y que ofrece cursos restringidos a tan solo 40 estudiantes de diferentes países. En el acto también estuvieron presentes la delegada municipal de Cultura, Susana Rivas, y los padres de la joven instrumentista.

Durante la recepción José María Román destacó que García Ramos "es una enamorada de la música desde pequeña, comenzando a tocar en una empresa local que es un eje principal de la música, como es Multison de Germán Martínez. Todo se le ha quedado pequeño y para seguir creciendo se marcha a Bélgica". También explicó el regidor que "la selección para entrar en esta escuela es muy complicada y cuando una entidad así selecciona a una chica de Chiclana de 14 años y la beca es porque ha visto algo en ella. Ahora afronta una vida interesantísima. Ella tiene un sueño y le está echando coraje y muchas horas para hacerlo realidad".

Además, Román recordó que hace años el Ayuntamiento tomó la decisión de poner en marcha el Conservatorio "y hoy contamos con varias bandas de música, una coral y muchas personas que han comenzado su formación en estas instalaciones, que han llegado a ser virtuosos del piano y de otros instrumentos. Esto tiene que ver con una línea que hemos querido incorporar en las artes, para que Chiclana tuviese esa vía tan importante para los valores de la vida como es la cultura musical, para seguir creciendo en el proyecto de ciudad".

Por su parte, Neira García Ramos señaló que "desde pequeña tenía claro que me quería dedicar a la música. He tenido un gran profesor que me ha ayudado a progresar en los últimos dos años y que me ha permitido entrar en una escuela como esta, puesto que la preparación ha sido dura, he tenido que mejorar muchos aspectos técnicos y lo he conseguido. Confío en que en esta escuela pueda seguir progresando y pueda conseguir acceder a uno de los conservatorios internacionales que me ayudarán a conseguir lo que quiero, que es componer bandas sonoras de películas y continuar con la interpretación del piano, pero la composición es algo muy bonito, porque es muy bonito poder crear tus propias obras".