El pianista Jesús Molina llega este jueves con su cuarteto al Teatro Moderno

El Teatro Moderno de Chiclana inicia su programación de diciembre con una actuación internacional de primer nivel, la del pianista colombiano Jesús Molina, que fuera niño prodigio de la música de su país, quien actuará junto a su cuarteto este jueves 1 de diciembre, a las 20.00 horas.

Jesus Molina Quartet es uno de esos proyectos adelantados a su tiempo. Como lo es Jesús Molina, su líder, tal vez el pianista con más impacto de su generación en todo el mundo. Niño prodigio colombiano, convertido en superdotado joven pianista, celebrity y multi-instrumentista, que ha creado ya un impacto en las más altas esferas del Jazz internacional, se rodea para su cuarteto de tres pesos pesados de repercusión internacional: Guy Bernfeld, bajista excepcional, que a su corta edad ya ha tocado por todo mundo y que encabeza a toda una generación de geniales músicos israelitas, Jorge Pérez, innovador productor, baterista y percusionista español y líder de la banda Patax y Jose Irarragorri, fantástico guitarrista, compositor y multi-instrumentista cubano.

Estos cuatro artistas, todos graduados con honores por la Berklee College Of Music y líderes natos en sus respectivos proyectos, unen sus talentos para generar un impactante show lleno de frescura y virtuosismo, tocando jazz fusión de vanguardia, y otras “corrientes”, cuyo nombre quizás se esté inventando precisamente a su paso.

Jesús Molina (Sincelejo, Colombia, 1996). Aunque en su familia no existía tradición musical, comenzó a tocar el piano a los cuatro años, regalo de su madre y abuela: “Comencé a tocar por intuición, tenía aptitudes y no tardaron en darse cuenta de que me gustaba la música, aunque no supiera ni una nota”. De profundas convicciones religiosas frecuentó desde la infancia la iglesia donde solía tocar el piano, completando su aprendizaje en el Centro Familiar Cristiano de Sincelejo.

A los 12 años comenzó a estudiar saxofón soprano y alto en el Conservatorio de Música de su ciudad natal donde tuvo como profesor a José Hernández y estuvo dedicado al instrumento durante tres años hasta que a los 15 años descubrió por internet primero al pianista y multiinstrumentista Brian Culbertson y después a Oscar Peterson, adoptando desde entonces el piano porque quería experimentar los acordes en su música.

En su afán de aprendizaje en 2015 se presentó y fue admitido en la prestigiosa Berklee College of Music de Boston, pero no pudo continuar por carecer de los suficientes recursos económicos precisos. Más tarde y para tal fin solicitó la beca completa Juan Luis Guerra que le fue concedida en 2016. Su paso por Berklee supuso para Molina un cambio radical, tal como reconoció en su día: “Salir, llegar a la ciudad y abrirme al mundo han hecho que se me abran muchas puertas y oportunidades”.

Pianista y teclista versátil desarrolla diversos estilos jazzísticos que van desde el jazz tradicional, ragtime o stride hasta un jazz moderno y contemporáneo con influencias de góspel y otras estéticas. Ha trabajado con diferentes artistas y formaciones, con el cantante Jesús Adrián Romero, con Noel Schajris, miembro integrante de la banda Sin Bandera, de la que además Molina es director musical, así como en producciones destacadas junto a músicos como Jordan Rudess, Marco Minnemann, Eric Marienthal, Milton Salcedo, Gabriela Soto, entre muchos otros.

Se ha presentado en importantes escenarios jazzísticos y ganado premios en festivales como el Barranquijazz 2014 o el de Montería Golondrina de Plata y fue invitado a festivales como Festival de Jazz Teatro Pablo Tobón (Medellín), Sevijazz (Cauca Valle, Colombia), Tolijazz (Ibague-Tolima, Colombia) o Atlantijazz (Barranquilla), entre otros.

En 2018 fue invitado a la V Gala de Jazz en el Tribeca Performing Arts Center como parte del Made In New York Jazz Festival de Nueva York donde compartió escenario con figuras legendarias como el bajista John Patitucci, el trompetista Randy Brecker o el batería Francisco Mela.

Ha publicado 5 álbumes: Gran Misericordia (2016), Four You (2017), Reharms. Vol. 1 (2019), Ágape (2019) para el que contó con la colaboración de grandes figuras, entre otras, Eric Marienthal, Antonio Sánchez o Mike Sterne. En su quinto y último álbum, Departing (Re:Vax. 2020), realiza una vivaz lectura de clásicos del jazz (Spain, Night in Tunisia o What is This Thing Called Love) pero también del cancionero popular latino americano y brasileño aportando dos composiciones propias: “Nazareth” y “Departin”. Considerado por el propio Molina como su proyecto más orgánico y honesto conto con la colaboración del bajista Nicolás Guerrero y los bateristas Sam Smith y Roni Kaspi además de invitados como el clarinetista José Ignacio Santos Aquino el cello de Amit Cachman, entre otros.