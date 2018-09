Más de 400 personas participan en el Día de Chiclana en Isla Mágica

El Día de Chiclana en Isla Mágica ha vuelto a ser un éxito, según destacan fuentes municipales tras la celebración de esta ya tradicional jornada el pasado sábado. Finalmente, fueron 427 las personas de la localidad que se desplazaron hasta el parque temático y, sirviendo además el día como escaparate para repartir información sobre la ciudad en este concurrido espacio.

Así pues, fueron siete los autobuses que desde la ciudad viajaron a la capital hispalense, para que 352 chiclaneros pudiesen disfrutar de esta jornada tan especial en este espacio de recreo y ocio, a los que se unieron otros 75 vecinos que viajaron en sus propios vehículos y que no quisieron dejar pasar la oportunidad de disfrutar de esta jornada.

Por otro lado, hay que reseñar que la novedad este año ha sido el reparto de información del municipio por todo el parque y no en una sola ubicación. "Estos últimos años, los folletos informativos sobre Chiclana se colocaban en un expositor, colocado en un punto concreto de Isla Mágica", ha recordado la delegada municipal de Turismo, que también ha señalado que "el objetivo de no tener este stand ha sido el de poder llegar a más gente. De esta forma, la información se ha repartido por todo el recinto y no en una sola ubicación". "Una vez más, estamos muy satisfechos con el resultado de este reparto, puesto que la demanda de información por parte de la gente ha vuelto a ser alta".

La edil también ha hecho hincapié en el alto número de personas que acude cada año a esta cita en Sevilla, porque "cada vez son más los chiclaneros que toman parte en esta iniciativa y que no quieren perderse este día de disfrute junto a muchos de sus vecinos". "El disfrute de nuestros vecinos y la oportunidad de seguir promocionando Chiclana como destino turístico son dos motivos fundamentales para seguir celebrando este día tan especial en Isla Mágica", recala la delegada municipal de Turismo.

"Agradecer a la dirección de Isla Mágica y a Viajes Rico la apuesta que cada año lleva a cabo para que cientos de chiclaneros puedan disfrutar de esta experiencia a un precio asequible", expresa Ana González, quien añade que "este equipo de gobierno seguirá trabajando de la mano de ambas empresas para que el Día de Chiclana siga celebrándose en los próximos años, siempre con el objetivo de que los chiclaneros puedan pasar una gran jornada en este parque temático".