El PP lamenta que Chiclana "esté perdiendo oportunidades" tras la instalación de Amazon en El Puerto

El Partido Popular lamenta que Chiclana "esté perdiendo oportunidades por no ser competitiva a la hora de ofrecer suelo para la instalación de inversiones importantes, como la que ha llegado a El Puerto de Santa María con el gigante Amazon".

La formación popular destaca que “llevamos años advirtiendo que la Delegación Municipal de Urbanismo no funciona, porque no es ágil y en lugar de ayudar se ponen muchísimos obstáculos a los inversores y a las empresas que quieren invertir. Hay que poner alfombra roja y dar las máximas facilidades para que lleguen inversiones directamente a Chiclana, porque no podemos esperar más y hay que poner a Chiclana en marcha ya”. Para la presidenta local del PP, Ascensión Hita, “las inversiones son sinónimos de puestos de trabajo, tanto directos como indirectos. Y si bien la instalación del centro logístico de Amazon en El Puerto puede acabar repercutiendo indirectamente en el empleo local, nadie puede dudar de que ganaríamos mucho más si Chiclana fuese capaz de atraer grandes inversiones”.

Sin embargo, los populares entienden que la situación es complicada. “La realidad es que el desempleo ha aumentado en casi 3.000 personas en el último año en Chiclana con el gobierno del PSOE, porque nuestra localidad no cuenta con las herramientas necesarias para atraer grandes inversiones”.

Hita recalca que “hay que poner Chiclana en marcha cuanto antes, porque estamos perdiendo muchas oportunidades que ayudarían a mejorar la economía y el empleo local”. Así, vuelve a reclamar “la necesaria ventanilla única para profesionales en Urbanismo. No entendemos que el departamento de disciplina urbanística lo hayan ubicado en la nave de obras, cuando lo que hay que hacer es unificar y que esté todo en un mismo edificio o próximo. Además, ni siquiera está equipado para hacer los pagos en la misma ventanilla, con el consiguiente mareo para los inversores y a los profesionales que se dedican al tema urbanístico, como la construcción o promociones inmobiliarias”.

Esto responde, según apunta, a que “el gobierno local de PSOE e IU vive en una realidad paralela, totalmente desconectado de las necesidades de la calle”. El PP también critica que por parte del gobierno municipal ni siquiera se abran al diálogo. “Desde nuestra formación elaboramos un decálogo de medidas para reactivar la economía local. Un documento que trabajamos con profesionales de diferentes sectores y que el gobierno local rechazó en la sesión de control previa al pleno”.

Esta práctica no es nueva. De esta manera, Hita afirma que “luego, han copiado algunas propuestas, como siempre hacen los gobiernos de José María Román, pero la gran mayoría, entre las que se encuentra la reformulación de la Delegación de Urbanismo, ni siquiera son estudiadas. Así, quien pierde es Chiclana y simple y llanamente porque Román rechaza todo lo que proponga el Partido Popular, aunque sea bueno para la ciudad”.

En este contexto, el PP reitera su petición de “realizar un pacto por el urbanismo en Chiclana, ante la necesidad de elaborar las Normas Sustantivas y el nuevo Plan General de Ordenación Urbanística. Román tiene que escuchar a la oposición, a los agentes económicos y a las fuerzas vivas de la ciudad”.