‘Música en Navidad’, doce actuaciones para fomentar la economía local en Chiclana

La delegada municipal de Fomento Económico, Manuela Pérez, y los artistas Alfred Romero y Alan Solo presentaron hoy, en rueda de prensa, una nueva edición de ‘Música en Navidad’, una iniciativa que se desarrollará del 5 al 27 de diciembre y que tiene como objetivo “ayudar al fomento de la economía local a través de conciertos en directo de artistas locales en las principales calles del centro de la ciudad”, apuntan desde el Ayuntamiento.

La primera actuación de este ciclo será este viernes 5, a las 20.00 horas, y estará a cargo de Josué en la esquina de la calle Corredera con Vega. El domingo 7, a las 18.30 horas, actuará Alan Solo en la Plaza de Andalucía. El martes 9, a las 12.00 horas, será turno para Alfred en la Plaza de Las Bodegas. El sábado 13 el protagonista será En Clave, a las 13.00 horas, en la calle Arroyuelo.

Por otro lado, el martes 16 The Watermelons ofrecerá un concierto a las 18.00 horas en la calle García Gutiérrez. Para el miércoles 17, está programada la Zambomba La Fragua a las 18.30 horas en la puerta del Ayuntamiento. El domingo 21 actuará Duhadas, a las 13.00 horas, en la calle Arroyuelo. El lunes 22 se incluye la actuación de M&M Acoustic, a las 18.30 horas, en la calle Corredera. Y el martes 23 Flamencura estará, a las 12.00 horas, en la puerta del Ayuntamiento.

Para el viernes 26, se han previsto dos actuaciones; a las 18.30 horas, Jazz Bahía en la Plaza Mayor, y a las 20.00 horas, Sax Candle Light en la Plaza de Andalucía.

Este programa de ‘Música en Navidad’ dará fin el sábado 27 con Rock & All, a las 12.00 horas, en la Plaza de Las Bodegas.

“Estamos hablando de actuaciones protagonizadas por artistas locales, con el objetivo de dinamizar las diferentes zonas comerciales, ampliando los puntos a la Plaza de Andalucía o la calle Arroyuelo”, comentó Manuela Pérez, quien agregó que, a través de esta iniciativa, “también damos visibilidad a nuestros artistas”.

Asimismo, recordó que “en verano fue un éxito ‘Música al fresquito’ y ahora volvemos con la ‘Música en Navidad’”, apra agradecer a los artistas su implicación.

Por su parte, Alan Solo también dio las gracias al Ayuntamiento de Chiclana por “volver a contar con los artistas locales” y agregó que, “particularmente, ya tuve la oportunidad de actuar este verano y la experiencia fue maravillosa, porque el hecho de tocar en la calle lo tenía pendiente y resultó fantástico”. Y concluyó diciendo que “es muy importante que una ciudad tan disgregada como Chiclana se lleve a cabo este tipo de iniciativas para que la gente salga a la calle, tal y como pudimos comprobar con el encendido del alumbrado extraordinario”.

Por último, Alfred Romero subrayó que “es un placer que el Ayuntamiento cuente conmigo y mis compañeros, promocionando la música en vivo en el centro de Chiclana. Yo también participé en ‘Música al fresquito’ y estoy deseando que comience ‘Música en Navidad’ para actuar”.