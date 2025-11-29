Fede Díaz: “Chiclana tiene el programa navideño más completo de toda la provincia”

Con más de 40 días de actividades y más de 150 propuestas, Chiclana arrancaba ayer su programación navideña. Al frente de este engranaje se encuentra Fede Díaz, delegado de Fiestas, Juventud y Comunicación, que defiende un modelo basado en la dinamización económica, la implicación de comerciantes y hosteleros y, sobre todo, en mantener viva la ilusión de la ciudadanía. En esta entrevista, repasa las novedades de este año, el esfuerzo detrás de cada decisión y la pasión con la que vive unas fechas que, asegura, forman parte de su propia historia personal.

Pregunta.–Hace aproximadamente un mes Chiclana se encontraba inmersa en pleno Halloween y el viernes se daba la bienvenida a las Fiestas Navideñas. ¿Cómo han sido estos días?

Respuesta.–En principio, he de decir que Halloween ha sido un auténtico éxito este año. Es lo que me ha hecho llegar la gente, los chiclaneros y chiclaneras que han podido disfrutar de todas las actividades que preparamos, de toda la decoración que empleamos en la ciudad.

R.Es una fiesta que crece y que el Ayuntamiento de Chiclana ha tenido que responder a la solicitud de la ciudadanía en este sentido, sin perder de vista que ayuda al dinamismo de la economía de la ciudad.

R.En cuanto al trabajo de estos días, me encuentro al frente de dos delegaciones -Fiestas y Juventud- con numerosas actividades. En ese caso, salimos de Halloween y nos empleamos en Navidad, aunque para su programación llevamos trabajando desde muchos meses atrás, prácticamente desde finales de del verano. Hay que tener en cuenta que son más de 40 días de actividades: desde este pasado 28 de noviembre hasta el próximo 6 de enero.

P.–Efectivamente, 40 días de programa y más de 150 actividades. ¿No son demasiadas?

R.–No. Ocurre igual que decía con Halloween. Hemos respondido a la demanda de los chiclaneros y chiclaneras. Y no solo eso, sino que en los últimos años nos hemos convertido en la ciudad que tiene el programa navideño más completo de la provincia y, sin duda, la que su iluminación extraordinaria llega a más punto de un municipio.

R.Este resultado es consecuencia del esfuerzo que realiza este Ayuntamiento a petición de comerciantes, y hosteleros. Y es que estamos convencidos de que la inversión que acometemos hace que la economía fluya de manera importante y esto repercute, por supuesto, en beneficio para la ciudad, ya sea de manera directa e indirecta.

P.–Todos los años sorprende con alguna novedad. ¿Qué nos depara este?

R.–Aparte del alumbrado, que en la mayoría de las calles será totalmente nuevo, cabe señalar una Papá Noelada motera, que tendrá lugar el día 21 de diciembre. También habrá una sorpresa el día de las preuvas, además, por primera vez, el alcalde y el delegado de Fiestas recibirán a sus Majestades los Reyes Magos el próximo 2 de enero en la puerta del Ayuntamiento, donde se les hará entrega de las llaves de la ciudad, para que puedan acceder a todas las casas de todos los chiclaneros y chiclaneras.

R.Asimismo, hemos ampliado el espacio destinado al espectáculo de luz y sonido de la calle La Plaza. Habrá en esta misma vía una zona habilitada para personas con movilidad reducida cuando salgan las cabalgatas y tendremos un día para que el cartero real pueda recibir a niños con discapacidades diversas.

P.–A pesar de que las características de Chiclana hacen difícil llevar el alumbrado extraordinario a todas las zonas, ¿qué se ha realizado en este sentido?

R.–Hemos hecho un esfuerzo importante por intentar dar respuesta a todas las peticiones vecinales, no siempre se llega al 100%, pero si no lo cubrimos este año, intentaremos hacerlo el siguiente.

R.Como decía antes, creo que ningún municipio de la provincia de Cádiz atiende a esta petición de tantos vecinos y vecinas. Algo que se lleva haciendo desde hace unos años. Cada vez vamos a más, cada vez cubrimos más zonas.

P.–Son muchas las ocasiones en las que menciona cómo esta fiesta influye en el comercio y la hostelería, ¿cómo han recibido estos sectores la programación?

R.–Pues muy bien. Como siempre digo, en todas las fiestas, pero quizás especialmente en esta, se tiene que hacer de la mano de hosteleros, comerciantes, empresarios y entidades que conforman la ciudad.

R.No entendemos el gobernar sin ir de la mano de toda la sociedad, y estos colectivos, estos sectores, representan a la ciudadanía de nuestro municipio.

P.–¿Siente que la población respalda este modelo?

R.–Sí, desde que llegué a la Delegación de Fiestas en 2023, hemos ido implantando diferentes novedades que se han ido consolidando, porque precisamente han obtenido un éxito arrollador entre la ciudadanía. Solo mencionar al respecto el escenario real en la Plaza Mayor, la celebración de las preuvas en este lugar, el inicio de la cabalgata de Papá Noel en Huerta Rosario, o la Cabalgata de la Estrella de Oriente.

R.Son iniciativas que se han ido implantando, que son muy populares y que ha hecho que Chiclana se sitúe en el mapa de las ciudades con mayor actividad durante la Navidad, pero también con mayor reclamo para atraer no solo a los chiclaneros y chiclaneras, sino también a visitantes de otros municipios de la provincia y de fuera, que nos consta que vienen durante estos días para disfrutar de todo lo que hemos preparado.

P.–A pesar de esa completa programación de la que habla, seguro que en su cabeza ha quedado algo que le gustaría haber incluido.

R.–Totalmente, quedan asuntos pendientes, pero es verdad que la inversión que ya hace este Ayuntamiento es muy importante y, repito, lo hacemos, en primer lugar, por el dinamismo económico que supone para la ciudad, y en segundo lugar, y no menos importante, por proporcionar ocio y diversión a la ciudadanía. Son dos asuntos que van a la par y que tenemos muy presente.

R.Intentamos ir avanzando, mejorando, para cada año poder contar con novedades, aunque como dije antes, desde hace dos o tres Navidades, Chiclana ha dado un salto bastante importante en cuanto a su programación, la decoración y la iluminación, y en ello seguimos.

El concejal, en una céntrica calle. / Lourdes de Vicente.

P.–Con el programa también se presentó el cartel con un eslogan muy adecuado para estas fechas: ‘La Navidad ilumina tu corazón’, háblenos de él.

–Esta programación está hecha con mucho corazón, por eso esa palabra tenía que aparecer, además lo que se pretende con esta fiesta es llegar al corazón de todo el mundo de una u otra forma e iluminarlo, ilusionarlo, iluminar a quienes están pasando por momentos duros por distintas circunstancias.

P.–Y en lo personal, ¿cómo vive estos días?

R.–Con mucha intensidad y mucha pasión. Intento poner mucha pasión en todo el trabajo que realizo y creo que, a mi forma, así lo expreso. Esto se debe a que soy consciente de que mi responsabilidad es que salga todo tal y como está pensado y diseñado, que salga lo mejor posible y que la gente disfrute al máximo. Me ocurre con la Navidad, pero también con el Carnaval, con la Feria y con todas las fiestas mayores y todas las actividades que tengo a mi cargo.

R.Y en lo personal, con mucha ilusión. Para mí es una fecha muy bonita. Siempre he estado vinculado a la campaña navideña, debido a que mi padre ha tenido siempre un comercio en el centro de Chiclana y he vivido desde niño muy de cerca todas las actividades. Y esa ilusión de niño la mantengo incluso a primeros de año cuando vamos a elegir la iluminación navideña, ya pasadas estas fechas.

R.Considero que soy muy pasional a la hora de los preparativos de cada fiesta y creo que mientras tenga esa ilusión, mientras continúe con esa pasión y ese coraje por conseguir lo mejor para Chiclana, la ciudad en la que he nacido, voy a seguir haciendo lo que hago y que tanto me gusta.

P.–Para terminar, un deseo.

R.–Principalmente, salud, salud a todo el mundo para este año y los venideros. Y que puedan seguir disfrutando de esta programación tan completa de la Navidad que hemos preparado con tanta emoción y con tanto cariño para que no solo chiclaneros y chiclaneras disfruten, sino toda la gente que vienen a visitarnos y por supuesto, que se beneficien comerciantes, hosteleros y empresarios en general.

R.Y, por supuesto, desearle una feliz entrada de año a todos.