El mejor jazz vuelve a Chiclana con el III Festival Jambá, que se celebrará entre el 28 y 31 de enero en el Teatro Moderno

La tercera edición del Festival Jambá, que pretende servir como escaparate del jazz que se produce en la provincia de Cádiz, hermanará este año dichos sonidos con músicas populares como el flamenco o el carnaval. Entre los días 28 y 31 de enero, en el Teatro Moderno de Chiclana, se desarrollará una programación diversa, que reunirá a referentes del jazz local, como Gambaro Swing y Cai Habanera, con guitarristas como Jose Almarcha o Juan Diego, virtuosos del jazz gaditano como los integrantes de The Wise Guys Octet y el maestro Jorge Pardo, que clausurará el festival, aunque ese mismo día, 31 de enero, se encuentra programada una Jam Session.

Las localidades para asistir a este ciclo se encuentran ya a la venta, a precios populares, a través de las taquillas del teatro o en la plataforma www.tickentradas.com. A lo largo del Festival y en el vestíbulo del Teatro Moderno, podrá contemplarse una exposición del fotógrafo gaditano Antonio Barce, titulada ‘Mis músicos de jazz’.

Así lo han anunciado la delegada municipal de Cultura, Susana Rivas, y el coordinado de la Casa de la Cultura, Juan José Téllez, que han estado acompañados por diferentes protagonistas de este evento. La edil del área ha explicado que se trata de un festival consolidado, porque cada vez son más las personas que se suman a esta iniciativa. "Consolidando también la diversidad cultural y poniendo en valor el apoyo de la ciudadanía y del tejido asociativo del municipio, con el que trabajamos de la mano para que todo salga bien", ha señalado, destacando que la propuesta de este año "no dejará a nadie indiferente".

Juan José Téllez ha señalado que este festival cumple con los objetivos marcados, puesto que atrae a público, supone un efecto dinamizador del jazz que se hace en Chiclana "y pone en valor el jazz que se hace en la provincia de Cádiz". "Con este evento queremos que el jazz de Cádiz tenga un espacio fijo, contando también con artistas invitados", ha explicado.

Por su parte, Manuel Butrón, presidente de la Asociación de Músicos de Jazz de Chiclana, ha agradecido la creación de este festival y la propuesta de este año, destacando que "apoyamos tanto el cartel como la repercusión que tiene este cartel en la ciudad".

Toda la programación

La programación se iniciará el miércoles 28 de enero, a las 20.00 horas, con la actuación del guitarrista José Almarcha, con quien el Festival abre la presencia de músicos invitados de fuera de la provincia, con el propósito de que no resulte una programación endogámica. Máxime cuando, en este caso, viene acompañado por Javier Ruibal y Lucía Ruibal, con quienes ha colaborado con frecuencia, así como con Diego Villegas. Presentará su disco Un nuevo paseo, con una notable escolta musical. Se trata, como él lo define, de un viaje musical que transita entre el flamenco y otros paisajes sonoros, como el jazz, invitando a la escucha y a la emoción sin artificios.

Al día siguiente, 29 de enero, con el mismo horario, habrá una de las escasas oportunidades de asistir en directo a la actuación de The Wise Guys Octet, con la presencia de algunos de los mayores virtuosos del jazz gaditano: Manuel Calvo 'Lipi', trompeta; Pedro Cortejosa, saxo alto, flauta y sampler; Carlos Villoslada, saxo tenor; Jose Guillamó, trombón; Jesús Núñez, saxo barítono; Javier Galiana, piano; Jose López, contrabajo, y Juan Sainz, batería.

Se tratará de reinterpretar el Carnaval de Cádiz en clave de Jazz, desde el propio nombre de la formación, inspirado en la coletilla del estribillo del cuarteto 'La boda del siglo', dirigido por José Peña Herrera, 'El Peña', en 1982, sumamente popular desde entonces. Este nuevo repertorio escogido del Carnaval de Cádiz desde sus orígenes a la actualidad, en la línea que ya plantease el malogrado Alfonso Gamaza 'El Moderno', cuenta con arreglos y recomposiciones de Jesús Lavilla, Javier Galiana y Miguel López. A lo largo del concierto, se repasan temas de Antonio Jiménez y Pedro Roldán Delgado, Antonio Rodríguez 'El Tío de la Tiza', Paco Alba, José Ramos 'Requeté' y Juan Rivero o Selu García Cossío entre otros, y que son hitos en sus respectivas épocas en la historia del carnaval gaditano. No se olvidan por supuesto del carnaval de calle con el arreglo del cuplé de 'Los Fantasmas', de Juan Romero Quirós.

El viernes 30 de enero, también desde las 20.00 horas, tendrá lugar un concierto compartido por dos grupos de Chiclana. Se trata de Gambaro Swing y Cai Habanera. El primero de ellos es una formación músico-vocal que interpreta música estilo Swing con cinco integrantes, buscando revivir y versionar clásicos del género, enfocándose en un sonido fresco y con letras que conectan con el público. A la voz de Loli Herrera, se suma la guitarra de Manolo Rallo, el piano de Enrique Rodríguez, el bajo de Carlos Sánchez-Polack, la batería de Carlos Solís y los saxos de Benito Gallardo, a los que se suma el baile de Silvia Jareño, Pablo Cappa, Manuel Bonat y María Bonat.

A continuación, le tocará el turno a Cai Habanera, que emerge desde la Bahía de Cádiz con una propuesta de latin jazz fresca y luminosa, donde la elegancia del jazz contemporáneo se funde con ritmos caribeños y destellos de identidad gaditana. Su sonido mezcla líneas melódicas sofisticadas con una percusión viva que invita al baile. En cada interpretación, la banda despliega una complicidad natural y un gusto por la improvisación que convierte sus conciertos en una experiencia cálida, enérgica y profundamente evocadora. La banda la integran Claudio Álvarez, al saxo; Mike Hamnett, a la trompeta; Ildefonso Marín, al bajo; el piano de Manuel Butrón; Jorge Aguilar, a las congas y Rafa Benítez, a la batería.

El Festival, concluirá el sábado 31 de enero, también a las 20.00 horas, con un concierto de Jorge Pardo, a los vientos, con el guitarrista jerezano Juan Diego. Ambos llevan colaborando desde comienzos de siglo, con espectáculos como Vientos flamencos, que bajo el mismo título se publicó en 2012. Nacido en Jerez, en Juan Diego, que acaba de publicar un nuevo disco, Oriundo, es heredero del toque jerezano de El Carbonero y José Luis Balao, pero también se formó con Manolo Sanlúcar y Luis Balaguer. Se dio a conocer desde niño en el ballet Albarizuela’, desarrollando desde su juventud una carrera profesional que le llevó la compañía de Rafael Aguilar, Luisilo o Joaquín Cortés. También compuso obras de baile para Antonio el Pipa y para Antonio Vargas, acompañando a su vez a bailaores como Joaquín Grilo, Juana Amaya, Merche Esmeralda o Antonio Canales, entre otros. Como guitarrista de estudio, Juan Diego graba con Remedios Amaya, Jorge Pardo, Sorderita o Pepe de Lucía. Pero a su vez acompañó en directo a Tomasito o María Jiménez. Su primer álbum en solitario data de 2003, Luminaria, en el que colaboraron músicos como el propio Jorge Pardo, Carles Benavent, Remedios Amaya y Diego Carrasco y que fue galardonado con el Premio Nacional de la Crítica 2003 al mejor disco de guitarra revelación. Desde entonces, ha seguido componiendo para el baile, ha creado bandas sonoras, con La Calabaza Teatro y grabando nuevas entregas musicales, desde Boston a Miami.

Jorge Pardo, por su parte, es una de las estrellas del jazz latino desde hace varias décadas, Vecino en la actualidad de La Alcaidesa, entre San Roque y La Línea de la Concepción, fue ganador del Grammy Estadounidense 2020 por el mejor Album de Jazz, ha sido galardonado en Paris por la Academie Française du Jazz en 2013 como mejor musico de Jazz Europeo, primer español a lograrlo y además el Ministerio de Cultura de España le otorgó en 2015 el Premio Nacional de Musicas Actuales. Sus más de 30 años integrando la banda de Paco de Lucía y sus Álbumes grabados con Camarón de la Isla (La leyenda del tiempo), además de sus propios 30 álbumes de fusión Flamenco-Jazz hacen de Jorge un artista único en el mundo.

Más actividades

Tras este concierto, se ha programado por parte de la Fundación Fernando Quiñones una Jam Session en El Palenque, uno de los locales habituales del jazz en Chiclana. A partir de las 23.00 horas del sábado, se reunirán allí para dar pie a la improvisación y a la suma de espontáneos el pianista Álvaro N. Morales; el guitarrista, Nito González; el batería Caba Villoslada y el contrabajo Guillermo Virués.

Asimismo, durante los días del festival, en el vestíbulo del Teatro Moderno, se podrá contemplar la exposición del fotógrafo gaditano Antonio Barce, que reunirá una muestra selecta de los músicos de jazz a los que ha ido retratando desde hace décadas. Nacido en Cádiz, en 1960, Antonio Barce estudió Mecánica y fue trabajador de CASA y de Airbus, pero en paralelo a todo ello fue desarrollando su afición por la fotografía, convirtiéndose sin duda en el mejor testigo gráfico del jazz gaditano, pero también de muchas otras suertes de música. Algunos de sus retratos colgaron de las paredes del legendario club de jazz Cambalache, de Cádiz, recientemente clausurado y cuyo propietario, Hassan Assad, reside en Chiclana.