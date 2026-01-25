El taxi, asignatura pendiente del verano chiclanero

Con más de 90.000 habitantes, según los últimos datos aportados por el Ayuntamiento de Chiclana, y una población que se multiplica durante los meses de verano, es completamente lógico que la demanda de transporte público se dispare en la temporada estival. Para atenderla, el Consistorio suele duplicar las frecuencias de los autobuses urbanos que unen el centro con la costa. Sin embargo, tal y como ocurre en otras zonas del litoral, el problema surge en el sector del taxi. Conseguir uno en horas punta, especialmente por las tardes y noches, resulta una tarea muy complicada. Vecinos de distintos puntos del municipio coinciden en este diagnóstico. “No es un problema puntual, es algo que se repite cada verano”, lamenta una residente en La Barrosa. Otra con domicilio en el centro califica de “misión imposible” coger un taxi en Chiclana y amplía el problema a los fines de semana y las fechas navideñas, a la vez que se queja de los tiempos de espera para que se asigne un vehículo desde la central telefónica.

Ante esta coyuntura, los empresarios de Chiclana han alzado la voz en aras de ponerle solución de cara a la próxima temporada turística. Así, tras la celebración a finales de 2025 de la mesa sectorial de la playa, la entidad que los representa hizo entrega a la administración de “un documento con las propuestas de mejoras, tanto públicas como privadas, para un servicio de taxi acorde con la calidad del destino turístico, con la extensión de nuestro municipio y de acuerdo a los calendarios festivos y de incremento de población en Chiclana”.

Fuentes del colectivo empresarial reclaman “más licencias” y apuntan que “hay taxistas que se quedan en la puerta de los hoteles y no trabajan como servicio público” y “clientes de establecimientos que se quedan horas esperando taxis que se han concertado”. Para afrontar todo ello, la Asociación de Empresarios de Chiclana asegura que “se ha hablado con el jefe de servicio de Transporte de la Junta de Andalucía. Pretendemos ser el camino del entendimiento entre todas las partes”.

Una imagen de la mesa sectorial de la playa de la Asociación de Empresas de Chiclana.

Por último, las mismas fuentes dicen que los empresarios están “muy preocupados por la movilidad. Es uno de los asuntos recurrentes que surgen en todas las mesas temáticas y sectoriales que celebramos”.

Concensión

En Andalucía, la concesión inicial de licencias de taxi es competencia de los ayuntamientos, previo informe favorable de la Junta, que establece las ratios según población, análisis de la oferta y demanda, actividades económicas y turísticas, etcétera. Actualmente, Chiclana cuenta con 52 licencias, 13 más que en 2004, cuando disponía de 39. En 2021, se ampliaron a tres. Dos años después, el Consistorio solicitó 15 a la Junta de Andalucía, que informó favorablemente sobre diez y las otras cinco pasados dos años. De tal manera que se prevé que a final de este 2026 la ciudad tenga 57 taxis.

Al respecto, el delegado municipal de Movilidad, José Vera, ha anunciado que tiene previsto solicitar al Gobierno andaluz autorización para diez más.

Sector del taxi

Sobre la situación de este servicio público en Chiclana, el sector del taxi reconoce la problemática y manifiesta estar de acuerdo con ese incremento. “Se necesitan más, particularmente a partir del mes de marzo, cuando se abren todos los establecimientos hoteleros”, explica el vicepresidente de Teletaxi, Miguel Ángel Vela Bolaños, aunque argumenta que la cuestión es mucho más compleja

Así, señala, entre otros asuntos, la necesidad de una reestructuración interna que elimine la competencia desleal, la flexibilización de las normativas de carga y, sobre todo, que la central se ubique en el municipio.

Sobre estas reclamaciones, en primer lugar, Vela Bolaños considera que resulta vital que los hoteles contacten directamente con el único “medio oficial”: Teletaxi, en lugar de acudir a las páginas web. “Esto desnuda a la flota, haciendo que parezca que hay menos vehículos disponibles para el público general”, revela.

La ciudad dispone de un parque móvil moderno y bien mantneido, según el dirigente de Teletaxi.

En lo que se refiere al traslado de la central telefónica a Chiclana, el dirigente de la organización detalla que “esta se encuentra en Jerez y gestiona llamadas para múltiples poblaciones, lo que afecta directamente a la eficiencia y la calidad del servicio, al causar importantes demoras, algo que frustra a los clientes y los empuja en muchos casos a recurrir a las webs no oficiales”. Para llevar a cabo esta medida, “es absolutamente necesario que el Ayuntamiento se involucre económicamente, ya que la inversión es considerable”, apunta. En cuanto a la flexibilización de la ordenanza de carga, entiende trascendental que se permita a los taxistas recoger pasajeros en cualquier zona (playa o centro) si no hay vehículos de turno asignado disponibles en ese momento, para evitar viajes de vuelta vacíos y clientes desatendidos.

Por último, Vela Bolaños quiso destacar que “el 90% de los taxis tiene menos de cuatro años, lo que indica un parque móvil moderno y bien mantenido”, a la par que mostró la disposición de Teletaxi a mantener una reunión tanto con empresarios como con el Ayuntamiento para abordar estos temas, con la finalidad de que “Chiclana proporcione un servicio público conforme a su realidad social y económica”.