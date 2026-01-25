La lucha libre regresa al Centro de Iniciativas Juveniles Box de Chiclana el próximo 30 de enero

La NTWE (lucha libre) vuelve a la carga en Chiclana con su evento Resistance, un paso más hacia el magno evento Day of Hero. Así lo ha anunciado el delegado municipal de Juventud, Fede Díaz, quien ha comparecido en rueda de prensa junto al representante de la organización, David Cuesta.

En este emocionante evento, los luchadores se enfrentarán a nuevos desafíos y oportunidades. Así pues, se desarrollarán las semifinales del Torneo por el Título Gades, el combate por Parejas con Luchadores de Otras Promociones y el combate por el título máximo entre Damocles y Shallow, en el que el campeón máximo, Damocles, se enfrentará a Shallow, un rival con altas posibilidades de coronarse como campeón.

La cita con la lucha libre se desarrollará el próximo 30 de enero, a partir de las 18.00 horas, en el Centro de Iniciativas Juveniles Box, mientras que la entrada será completamente gratuita hasta completar aforo.

"Comenzamos el año 2026 con este evento de lucha libre, que ya tuvimos el año pasado con un gran éxito", ha expresado el delegado de Juventud, quien ha invitado a la ciudadanía a que asista al evento. "Se trata de un espectáculo de lucha libre, pero que cuenta con todas las medidas de seguridad necesarias para los participantes y espectadores", ha recalcado Fede Díaz, quien ha añadido que "esperemos que los jóvenes de Chiclana y otros municipios se acerquen la próxima semana y puedan disfrutar del evento y del resto de actividades que desde Juventud hemos creado para este año 2026".

Por su parte, David Cuesta ha agradecido al Ayuntamiento de Chiclana "la oportunidad que nos vuelve a brindar para celebrar este espectáculo en el centro Box". "Resistance es la actividad previa a nuestro evento mago Day of Hero, en el que tendremos varios combates", ha indicado el representante de la organización, quien ha añadido que "esperemos que el público de Chiclana disfrute del espectáculo como la última vez".