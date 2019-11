El cauce del río en su tramo urbano es objeto de trabajos de limpieza

La Delegación Municipal de Medio Ambiente ha iniciado las tareas de limpieza de las márgenes del río Iro en su tramo urbano. Las labores comprenden la retirada de residuos en el tramo comprendido desde el Puente VII Centenario hasta la pasarela de El Arenal, es decir, a lo largo del tramo que abarca la ciudad.

En este sentido, el delegado municipal de Medio Ambiente, Roberto Palmero, explica la dimensión de los trabajos, indicando que “se trata de la retirada manual de toda clase de residuos que se localizan a ambas márgenes del río, como latas, plásticos, así como otros muchos fruto del vandalismo, ya sean carritos de la compra, neumáticos o mobiliario urbano”. De esta forma, no se realizará desbroce ni actividad mecánica, sino que todo el trabajo se ejecutará manualmente mediante cuatro trabajadores adscritos a los planes de empleo de la Junta de Andalucía.

Tras especificar que “las labores se prolongarán durante una semana para que la acción sea efectiva”, el edil no quiere pasar por alto que “se trata de una limpieza extraordinaria, motivada por la proliferación de actos vandálicos y la falta de mantenimiento para su buen estado de conservación que arrastra el río por los organismos competentes de la Junta de Andalucía, a los que solicitamos que no abandonen esta responsabilidad”. “De hecho, también se ha realizado esta petición por el cauce administrativo, entre otras razones, porque a los ciudadanos les da igual quiénes tienen las competencias, lo que quieren es ver limpios los cauces, arroyos, tajeas y, en general, cualquier espacio público que no presente el estado de conservación exigible”, recalca.

Finalmente, Roberto Palmero enmarca la acción “en los planes especiales de limpieza que están permitiéndonos emprender los planes de empleo. Pero, tanto o más importante que limpiar, es que algunos ciudadanos (afortunadamente una minoría) tomen conciencia de que el río no es un vertedero. Por eso apelamos a la concienciación ciudadana para denunciar cualquier tipo de acción incívica que se produzca”.