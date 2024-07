Kidd Keo conquista Sancti Petri: trap y emoción en CMF

El trap, un género musical que ha surgido de las profundidades de los barrios y de las calles, es más que una simple amalgama de beats y ritmos; es una expresión cruda y auténtica de la vida urbana. Kidd Keo demostró anoche en el poblado de Sancti Petri que este género también puede conmover los corazones, así se reflejó en el rostro del público cuando interpretó Besos o Que nos Pasó, ambas pertenecientes a su último álbum Bando Boyz: The Trap House Mixtape. Este mítico artista desembarcó en el escenario de la séptima edición de Concert Music Festival como un torbellino imparable, presentando ante sus fieles una colección de sus temas más emblemáticos que forman parte de su larga década musical, canciones más antiguas como Miss You hasta las más recientes como Pew and Pows o PUFF, este trapstar consiguió electrizar al público, quienes no dudaron en dejarse la garganta para cantar a todo pulmón junto al artista. Su sencillo Celine, acompañado de los destellos de las luces, el humo de las máquinas y la voz rota del cantante se convirtió en uno de los momentos álgidos de la noche. Como si de una foto se tratara, Kidd Keo sobre la tarima junto al fervor del momento, se quedará en el recuerdo de todos los asistentes que disfrutaron, sin duda, de una noche cargada de ritmo.