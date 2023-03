La inauguración de la calle Almudena Grandes inicia este sábado el programa de actividades con motivo del 8M

La delegada municipal de Mujer, Susana Rivas, presentó el programa de actos que se desarrollarán con motivo del 8M, que arrancará este sábado con la inauguración de la calle con nombre de mujer, dedicada en esta ocasión a Almudena Grandes Hernández. Un evento que dará comienzo a las 11.00 horas y que contará con la presencia de su pareja Luis García Montero. Durante la presentación de las actividades, que en esta ocasión tiene como lema ‘Más feminismo’, Susana Rivas estuvo acompañada de representantes de distintos colectivos de mujeres de Chiclana.

“Hoy venimos a presentar las actividades con motivo del 8M, aunque debemos recordar que el 8 de marzo es todos los días, porque trabajar por la igualdad no es algo puntual, sino que es un trabajo continuo y con toda la sociedad, siempre de la mano de todas las asociaciones de mujeres”, expresó Susana Rivas, quien recalcó que “una sociedad que no avanza para que todos los derechos de las mujeres sean efectivos no tiene sentido”.

Asimismo, la delegada de Mujer resaltó que “el feminismo es la única manera de que la sociedad avance y son muchos los motivos que nos hacen seguir trabajando para ello, entre ellos, la igualdad salarial, la conciliación familiar, el techo de cristal, la violencia machista o la violencia sexual”. “Así, la única manera de avanzar es seguir trabajando con más feminismo”, incidió.

Por su parte, Luis Moreno de la Asociación de Mujeres Progresistas Mari Luz Sánchez Carmona, Mali Acebo García de la Asociación Arrabal y Lina Sánchez Estudillo de la Asociación de Artesanas de Chiclana explicaron las actividades que organizan sus entidades. Además, también estuvieron presentes María del Carmen Macías de la Asociación de Afectados y Enfermos de Silicosis y Toñi Loaiza de la Asociación de Fibromialgia de Chiclana.

En cuanto a las actividades previstas con motivo del 8M, además de la inauguración de la calle Almudena Grandes Hernández prevista para este sábado; indicar que el lunes 6, a las 19.00 horas, se inaugura la exposición de fotografías y pinturas ‘Colores de África’, organizada por la Asociación de Mujeres Progresistas Mari Luz Sánchez Carmona en la Casa de Cultura; y el martes 7, a partir de las 17.00 horas, habrá una Caravana feminista en la bolsa de aparcamiento de La Longuera organizada por la asamblea Feminista Abierta de Chiclana.

Por otro lado, el día 8 de Marzo a las 9.00 horas se celebrará el Consejo Extraordinario de las Mujeres en el Salón de Plenos del Ayuntamiento y una manifestación a Cádiz denominada ‘Tranvía feminista’, que se iniciará a las 17.30 horas. Y al día siguiente, el jueves 9, será el turno del segundo Encuentro de Asociaciones ‘Tejiendo Redes Violetas’, organizado por la Delegación de Mujer y la Asociación ANAES.

Las actividades con motivo del 8M continuarán el viernes 10 a las 18.00 horas con la exposición itinerante ‘8 miradas, 8 mujeres’ organizada por la Asociación Arrabal AID en la Casa de Cultura. Además, el sábado 11, de 11.00 a 18.00 horas, se desarrollará el primer Foro Mujeres y Salud en La mar de posibilidades.

El programa de actividades finalizará el miércoles 22 de marzo a las 18.00 horas con la exposición ‘Entonces… y todavía’, organizada por la Asociación de Mujeres Artesanas de Chiclana, en la Casa de Cultura: una muestra que se prolongará hasta el 30 de abril. Y ese mismo miércoles 22 de marzo, a las 18.30 horas, será la charla coloquio ‘Solo sí es sí?’ a cargo de María Acalé. Una actividad organizada por la Asamblea Feminista Abierta de Chiclana y que se desarrollará en la Fábrica de la Luz.