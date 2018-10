El IES Poeta acoge a alumnos de diferentes países participantes en el Proyecto Erasmus

El IES Poeta García Gutiérrez, recientemente homenajeado con la Medalla de Plata de la ciudad con motivo de su 50 aniversario, recibirá próximamente, del 8 al 14 de noviembre, a los países participantes del proyecto Erasmus Plus, que comenzó en el curso 2017. Serán alumnos y profesores de Alemania, Inglaterra, Francia y Finlandia los que participarán, junto a los estudiantes de la ciudad, en diversas actividades organizadas por el centro.

Entre las actividades previstas están las visitas a la UCA y a Airbus y talleres de orientación laboral

Entre estas iniciativas están una visita a la Universidad de Cádiz (UCA), para conocer las instalaciones de la universidad, oferta universitaria, los requisitos de acceso para el alumnado español y extranjero, las becas Erasmus, etc. Otra de las actividades será una visita a una empresa del sector aeronáutico, concretamente a Airbus, para conocer los requisitos de acceso al trabajo de esta empresa tanto por españoles como por extranjeros, becas, prácticas, etc. Las jornadas de orientación laboral y formativa también serán parte de la programación prevista en estos días, unos talleres en los que se trabajarán cuestiones como las técnicas de búsqueda de empleo, se elaborará un curriculum vitae, se simularán entrevistas de trabajo, etc. Por último, está prevista también una visita al centro urbano y alrededores para conocer los aspectos económicos, sociales y culturales de la localidad.

Desde el citado centro educativo se resalta en este sentido que dichos talleres tienen como objetivo "la internacionalización de los centros a través de movilidades de su profesorado y alumnado en diferentes países de la Unión Europea, buscando una inmersión en el mundo formativo y laboral de los países participantes". Cabe recordar, en esta línea, que el profesorado y el alumnado de este instituto ha participado ya en los talleres realizados en Alemania, Boston y Francia. El proyecto tiene una duración de dos años y durante este curso se realizarán los dos talleres pendientes, el que se realizará en estos días en el IES Poeta García Gutiérrez y el que se celebrará en enero en Finlandia.