El IES La Pedrera Blanca de Chiclana recibe el reconocimiento de la Guardia Civil en la lucha contra la violencia de género

El alcalde de Chiclana, José María Román, y las delegadas de Mujer y Educación, Mª Ángeles Martínez Rico y María José Batista respectivamente, han recibido al director, a la jefa de estudios y a la coordinadora de Igualdad del IES La Pedrera Blanca, Jesús Garrido, Virginia Orozco y Lidia Suárez respectivamente, tras recibir este centro educativo de Chiclana el Reconocimiento de la Guardia Civil en la lucha contra la violencia de género. Una distinción que fue entregada en Madrid el pasado 22 de noviembre por la directora de la Guardia Civil, Mercedes González.

“Es importante que se vayan marcando pautas entre el alumnado, para que los modelos de violencia contra las mujeres no sean reproducibles, no vayan creciendo y no se incorporen a la vida cotidiana de los jóvenes”, ha expresado el alcalde, quien ha resaltado que “el hecho de que un instituto de Chiclana sea reconocido por esa labor es fundamental, porque así se siembra para que las cosas en el futuro vayan a mejor”. “Estamos hablando del único centro educativo de España en recibir esta distinción, lo cual es más que significativo para que pudiésemos tener este gesto de recibirles en el Ayuntamiento”, ha comentado José María Román, quien ha añadido que, “tal y como me comentan desde el equipo directivo del centro, es una labor que también se está llevando a cabo en el resto de institutos de la ciudad”.

Asimismo, el regidor chiclanero ha incidido en que “es importante que otras familias sepan qué es eso de la transversalidad y su importancia, de cara a llegar a todas las partes. De ahí que el otro día en el acto contra la violencia machista hubiera representantes de colectivos tan diversos como asociaciones sociales, vecinales, económicas, educativas, etcétera”. “Creemos que ese es el camino correcto y en ese sentido vamos a continuar”, ha insistido.

Por su parte, Jesús Garrido ha indicado que “este reconocimiento es fruto del trabajo de un gran equipo que tenemos en el Departamento de Convivencia del instituto, que cuenta con dos pilares fundamentales como la Igualdad y la Escuela Espacio de Paz”. “Así, nuestra labor se centra en la sensibilización, detección y corrección de esa conducta sexista, que pueda acarrear una violencia hacia la mujer”, ha explicado el director del centro, quien ha añadido que “llevamos dos años con el Parte Violencia, a través del cual detectamos esa conducta sexista entre los adolescentes, de cara a poder trabajar con ellos a través del diálogo y la reflexión y no desde la sanción, que es lo último que queremos hacer”.

“Este año hemos hecho una gran campaña de sensibilización con motivo de los actos del 25N, participando toda la comunidad educativa. Así hemos rendido un gran homenaje a las 42 víctimas de violencia de género en este 2024 en España”, ha recalcado Garrido, quien ha finalizado añadiendo que “la gran mayoría de las familias ha agradecido esta iniciativa, porque creemos que es un trabajo fundamental en toda la sociedad. Las acciones que llevamos a cabo en el instituto no sirven de nada si en casa no se sigue esta misma dirección”.